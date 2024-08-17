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Kuleden dönen var! Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi

Fenerbahçe'nin iki sezon önce büyük umutlarla Cagliari'den transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozuk olması nedeniyle takımla çalışmalara katılmadığı öne sürülmüştü. Sarı lacivertlilere Brezilyalı yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 16:07
Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

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Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Sarı-lacivertliler, geçen yıllarda olduğu gibi yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Kanarya, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar dahil olmak üzere tam 6 isimle sözleşme imzaladı.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Joao Pedro geliyor.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Kanarya, 2022/2023 sezonu başında Cagliari'den transfer edilen Fenerbahçe'ye gelmeden önce adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilyalı futbolcudan istediği katkıyı alamadı.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet, Brezilya ekibinde de kötü bir sezon geçirdi.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Takımla çalışmalara katılmayan 32 yaşındaki futbolcunun psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu ve Pedro'ya ulaşılamadığı iddia ediliyordu.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Fakat Brezilyalı hücum oyuncusuyla ilgili durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, oyuncuya transferi için izin verdi.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Diğer yandan ise 32 yaşındaki Brezilyalı ile sözleşme feshi görüşmeleri sürüyor.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

SALERNITANA İLE GÖRÜŞÜYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Joao Pedro'nun Salernitana ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Joao Pedro geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gremio ile 30 maçta forma giydi.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Brezilyalı forvet, 3 gollük bir performans sergiledi.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

(Fotomaç)

Kuleden dönen var! Fenerbahçe’ye Joao Pedro müjdesi

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