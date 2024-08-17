İsmail Yüksek: Fenerbahçe saha dışına sürüklenmek isteniyor

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 yendikten sonra ikinci haftada Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 90+5'e kadar 2-1 önde olduğu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk puan kaybını yaşadı.
İsmail Yüksek
Karşılaşmada saha kenarına inen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a atılan maddeler sonrası mücadele bir süre durdu. Kadir Sağlam'ın düdük çalarak yeniden başlattığı mücadeleden beraberlik çıktı.
İsmail Yüksek
Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek; "Söylenecek aslında çok şey var. Bu düşmanlık nedir? Taraftarlarımıza biber gazıyla müdahale ediyor. Başkanımıza saldırı oluyor. Anlamıyorum. Yine Fenerbahçe kaosa sürüklenmek istiyor. Bu olaylar bizi etkiledi." dedi.