İsmail Yüksek: Fenerbahçe saha dışına sürüklenmek isteniyor

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe , Adana Demirspor'u 1-0 yendikten sonra ikinci haftada Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 90+5'e kadar 2-1 önde olduğu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk puan kaybını yaşadı.

İsmail Yüksek

Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek; "Söylenecek aslında çok şey var. Bu düşmanlık nedir? Taraftarlarımıza biber gazıyla müdahale ediyor. Başkanımıza saldırı oluyor. Anlamıyorum. Yine Fenerbahçe kaosa sürüklenmek istiyor. Bu olaylar bizi etkiledi." dedi.