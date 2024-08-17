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İsmail Yüksek: Fenerbahçe saha dışına sürüklenmek isteniyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler ilk puan kaybını yaşarken karşılaşma sonrasında konuşan İsmail Yüksek, saha dışına sürüklenmeye çalışıldıklarını sölyedi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 00:27 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 00:28
İsmail Yüksek: Fenerbahçe saha dışına sürüklenmek isteniyor

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Sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 yendikten sonra ikinci haftada Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 90+5'e kadar 2-1 önde olduğu mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ilk puan kaybını yaşadı.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

Karşılaşmada saha kenarına inen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a atılan maddeler sonrası mücadele bir süre durdu. Kadir Sağlam'ın düdük çalarak yeniden başlattığı mücadeleden beraberlik çıktı.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek; "Söylenecek aslında çok şey var. Bu düşmanlık nedir? Taraftarlarımıza biber gazıyla müdahale ediyor. Başkanımıza saldırı oluyor. Anlamıyorum. Yine Fenerbahçe kaosa sürüklenmek istiyor. Bu olaylar bizi etkiledi." dedi.

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