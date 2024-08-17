Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup maçlarıyla devam edecek.