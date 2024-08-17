SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler sezon sonu şampiyonluk hasretini sonlandırmak isterken, yapılacak takviyeler de buna göre şekilleniyor. Kanarya, İtalya formasıyla kazanılmadık ödül bırakmayan genç yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:53 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:53
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup maçlarıyla devam edecek.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

MOURINHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

FRED'İN EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız isme Göztepe maçında şans vermesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diğer yandan yönetim, tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Listesinde bir çok ismi bulunduran sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatacak.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

İngiliz devi bu transferde yaklaşık 15 milyon Euro ödedi.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
SON DAKİKA