Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt grup maçlarıyla devam edecek.
Sarı-lacivertliler net pozisyonları değerlendiremediği maçın 90+1'inci dakikasında Bafode Diakite'nin kendi kalesini attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.
Uzatma dakikalarında da net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe olsa da Lille, 118'inci dakikada penaltı kazandı.
Topun başına geçen Jonathan David, fileleri sarsınca Fransız ekibi play-off turuna yükseldi.
2 şutu direkten dönen Fenerbahçe, rakip kalecinin üstün kurtarışları sonrası rakibine tur için üstünlük sağlayamadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MOURINHO GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golü bulmak için elindeki bütün hücum silahlarını sahaya sürdü.
63'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine Youssef En Nesyri'yi oyuna alan Portekizli teknik adam önce çift forvetli dizilişe geçti.
85'inci dakikada ise Dusan Tadic'i çıkartarak Cenk Tosun'u sahaya süren Mourinho, 3 forvet oyuncusuna aynı anda görev verdi.
Jose Mourinho, golü bulup turda durumu eşitledikten sonra ise uzatma bölümünün başında Edin Dzeko'yu kenara alarak Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü.
Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler rotayı UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.
FRED'İN EKSİKLİĞİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor.
Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız isme Göztepe maçında şans vermesi beklenmiyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Diğer yandan yönetim, tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor.
Listesinde bir çok ismi bulunduran sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatacak.
Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi.
Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.
Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı.
Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı.
Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.
İngiliz devi bu transferde yaklaşık 15 milyon Euro ödedi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.