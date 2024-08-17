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Jose Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, İzmir'de sahaya süreceği ilk 11'ini belirledi. Kanarya'da sezon başından bu yana 11'de başlayan yıldız isim bugün kulübede olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:11 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:11
Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANLA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

FENERBAHÇE İZMİR'DE ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET HASRETİ

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol atma başarısı gösterdi.

Şu an Göztepe formasını terleten oyunculardan sol bek İsmail Köybaşı, sağ bek Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe formasını terletti. Göztepe'nin kaptanlığını yapan İsmail, 2016-2019 yılları arasında İstanbul ekibinde oynarken, Nazım Sangare 2020-2022 senelerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Uğur Kaan ise Fenerbahçe altyapısında yetişip, çeşitli alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

GÜRSEL AKSEL STADI TAMAMEN DOLACAK

Süper Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk hafta maçında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zorlu maç kapalı gişe oynayacak. Hem kombine hem de satışa çıkan 500 adet maç biletini kısa süre önceden tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler stadı tıklım tıklım dolduracak.

Konuk Fenerbahçe taraftarının da kendilerine ayrılan biletlerin tamamını kısa süre içinde satın aldığı açıklandı.

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

LIVAKOVIC

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

OSAYI SAMUEL

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

ALEXANDER DJIKU

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

JAYDEN OOSTERWOLDE

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

İSMAİL YÜKSEK

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

SEBASTIAN SZYMANSKI

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

İRFAN CAN KAHVECİ

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

DUSAN TADİC

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

SAİNT MAXİMİN

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

EN NESYRI

Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

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