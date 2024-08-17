Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI



Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-2993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol atma başarısı gösterdi.

Şu an Göztepe formasını terleten oyunculardan sol bek İsmail Köybaşı, sağ bek Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe formasını terletti. Göztepe'nin kaptanlığını yapan İsmail, 2016-2019 yılları arasında İstanbul ekibinde oynarken, Nazım Sangare 2020-2022 senelerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Uğur Kaan ise Fenerbahçe altyapısında yetişip, çeşitli alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

