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Fenerbahçe'de dev transfer için düello! Jose Mourinho yıldız isim için devreye girdi

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı. Özellikle Avrupa Ligi ve Süper Lig'de elde edilmesi planlanan başarılar için kesenin ağzı açıldı ve büyük oynanıyor. Listede ise Antonio Conte'nin istediği ve aynı zamanda Galatasaray'ın da bir dönem ilgilendiği yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 19:40 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 19:40
Fenerbahçe’de dev transfer için düello! Jose Mourinho yıldız isim için devreye girdi

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi sonrası Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı lacivertlilerde yönetim, bir an önce orta saha hamlesini yaparak sorunu çözmek istiyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile 13 Eylül 2024'te sona erecek olan tescil dönemi öncesinde tüm eksiklerini gidermeyi hedefleyen yönetim ve teknik heyet birçok isimle görüşmeler gerçekleştiriyor.

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TARAFTAR TEPKİLİ

Daha önce pek çok yıldızı gündemine alan ancak İstanbul'a gelme konusunda ikna edemeyen sarı lacivertliler bombayı patlatmayı hedefliyor. Taraftarların da sürekli tepkide bulunması takviyeyi vazgeçilmez kılıyor.

FredFred

KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun daha önce Fred ile ilgili olarak "Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı orta saha Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Bu gelişme camiada sevinçle karşılandı.

Jose MourinhoJose Mourinho

YILDIZ OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR

Fred'in olmadığı dönemde geçen sezon çok zorlanan sarı lacivertli ekip aynı durumla bu sene de karşı karşıya. Sambacının yokluğunda orta saha kurgusu dinamizim ve ısırganlıktan uzak kaldı. Temaslı oyun konusunda Fred'in sağladığı konfor oldukça fazla arandı.

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KRUNIC VE ZAJC YOLCU

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncular üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Rade Krunic ve Miha Zajc ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Yönetim bir an önce süreci olumlu tamamlamak amacında.

Jose MourinhoJose Mourinho

BİRÇOK İSİM LİSTEDE

Fenerbahçe bugüne kadar Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimleri listesine alarak görüşmelerde bulundu. Ancak süreçler istenen noktaya taşınamadı.

Scott McTominayScott McTominay

MOURINHO İSTEDİ CONTE PEŞİNDE

Portekizli çalıştırıcının listesinde bulunan yıldız isimlerden biri de Scott McTominay. Daha önce Galatasaray'ın da istediği İskoç yıldız için yönetim, Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek milyonlarca euroluk tarihi bonservisi bekliyor. Deneyimli orta sahaya Antonio Conte de talip.

Scott McTominayScott McTominay

"MEYDAN OKUYOR"

İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe ile Napoli de 27 yaşındaki futbolcunun peşinde. Antonio Conte'nin çok istediği McTominay için Jose Mourinho'nun isteğinden bahsedildi ve çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Scott McTominayScott McTominay

"Conte, Manchester United'ın orta saha oyuncusu için Mourniho'ya meydan okuyor" başlığıyla verilen haberde, iki takımın Scott McTominay transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği belirtildi. Ayrıca United'ın 30 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Scott McTominayScott McTominay

10 GOLÜ VE 3 ASİSTİ VAR

Scott McTominay geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıktı. İskoç orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. McTominay'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.

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