Fred
KADRODA YER ALDI
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun daha önce Fred ile ilgili olarak "Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı orta saha Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Bu gelişme camiada sevinçle karşılandı.
Jose Mourinho
YILDIZ OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR
Fred'in olmadığı dönemde geçen sezon çok zorlanan sarı lacivertli ekip aynı durumla bu sene de karşı karşıya. Sambacının yokluğunda orta saha kurgusu dinamizim ve ısırganlıktan uzak kaldı. Temaslı oyun konusunda Fred'in sağladığı konfor oldukça fazla arandı.
Rade Krunic gönderilecek isimler arasında yer alıyor
KRUNIC VE ZAJC YOLCU
Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncular üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Rade Krunic ve Miha Zajc ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Yönetim bir an önce süreci olumlu tamamlamak amacında.
Jose Mourinho
BİRÇOK İSİM LİSTEDE
Fenerbahçe bugüne kadar Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimleri listesine alarak görüşmelerde bulundu. Ancak süreçler istenen noktaya taşınamadı.
Scott McTominay
MOURINHO İSTEDİ CONTE PEŞİNDE
Portekizli çalıştırıcının listesinde bulunan yıldız isimlerden biri de Scott McTominay. Daha önce Galatasaray'ın da istediği İskoç yıldız için yönetim, Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek milyonlarca euroluk tarihi bonservisi bekliyor. Deneyimli orta sahaya Antonio Conte de talip.