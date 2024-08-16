Fred



KADRODA YER ALDI Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun daha önce Fred ile ilgili olarak "Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı orta saha Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Bu gelişme camiada sevinçle karşılandı.

Jose Mourinho YILDIZ OYUNCUYA İHTİYAÇ VAR Fred'in olmadığı dönemde geçen sezon çok zorlanan sarı lacivertli ekip aynı durumla bu sene de karşı karşıya. Sambacının yokluğunda orta saha kurgusu dinamizim ve ısırganlıktan uzak kaldı. Temaslı oyun konusunda Fred'in sağladığı konfor oldukça fazla arandı.

Rade Krunic gönderilecek isimler arasında yer alıyor KRUNIC VE ZAJC YOLCU Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncular üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Rade Krunic ve Miha Zajc ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Yönetim bir an önce süreci olumlu tamamlamak amacında.

Jose Mourinho BİRÇOK İSİM LİSTEDE Fenerbahçe bugüne kadar Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimleri listesine alarak görüşmelerde bulundu. Ancak süreçler istenen noktaya taşınamadı.