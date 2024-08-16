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Beşiktaş'ta dev operasyon: Tam 7 yolcu var! Transferde milyonlarca euro kazanç ve tasarruf

Yeni sezonu zirvede şampiyon tamamlamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı ekip bir aydan daha az bir süre kala temaslarına hız verdi. Ancak hem maddi olarak hem de kontenjan açısından doğru adımlar atmak isteyen yönetim, ayrılıklar ve satışlarla birlikte kadroya son şeklini verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 17:09 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 17:10
Beşiktaş’ta dev operasyon: Tam 7 yolcu var! Transferde milyonlarca euro kazanç ve tasarruf

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Milyonlarca taraftarına mayıs ayından bu yana 2 kupa hediye eden ve yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, rüzgarı arkasına aldığı dönemi çok iyi bir yerde noktalayarak sezom sonunda mutluluğa ulaşmak amacında.

Al MusratiAl Musrati

Başkan Hasan Arat ve ekibi, geçen yarım dönemde Al Musrati ve Ernest Muçi gibi iki önemli isimi kadrosuna kattı. Kadronun temeli adına iki adım atılmıştı. Sıra yaz dönemindeki hamlelere geldi. Yönetim, şampiyonluk kazanabilecek oyuncuları getirebilmek için dört koldan adeta saldırıya geçti.

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Gabriel PaulistaGabriel Paulista

İLK İMZA PAULISTA'DAN

Beşiktaş, ilk olarak savunmasına takviye yaptı. Gabriel Paulista'ya imza attırdı. Atletico'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, ilk Süper Lig maçında gol atmayı başardı. Ayrıca yaşadığı sakatlığa rağmen kendisini denemesi ve oynamaya çalışması takdirle karşılandı.

Rafa SilvaRafa Silva

İkinci transfer ise Rafa Silva ile geldi. Portekizli futbolcunun Benfica ile sözleşmesini uzatmamasından sonra birçok takımın devreye girmesine rağmen Kartal mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncu da hem Süper Kupa da hem de Süper Lig'deki performansıyla ön plana çıktı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Siyah beyazlıların forvet transferi ise dünyaca ünlü bir isimle oldu. Siyah beyazlılar, Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile ile anlaşmaya vardı. Lazio'nun inadının bir türlü kırılamadı ama yönetim pes etmedi. İtalyan golcünün yeni adresi İstanbul oldu.

Cher NdourCher Ndour

Orta saha eksikliğini gidermek isteyen Giovanni van Bronckhorst, takviye talep etti. Bu doğrultuda PSG'nin genç futbolcusu Cher Ndour kiralandı. Böylelikle bir önemli adım daha atılmış oldu.

Can KeleşCan Keleş

Yerli transferinde ise Can Keleş ile Emirhan Topçu tercih edildi. İki potansiyelli oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandı.

Vincent Aboubakar gönderilmek istenen oyuncular arasında bulunuyorVincent Aboubakar gönderilmek istenen oyuncular arasında bulunuyor

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Yabancı kontenjanı konusunda sorunları bulunan Kartal'da bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Bu aynı zamanda hem gelir hem de tasarruf anlamına geliyor.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Hollandalı çalıştırıcının takımda görmek istemediği isimler üzerinden yürütülen operasyonla birlikte satışlardan bonservis elde etmek ve sözleşme fesihleri ile limit açmaya çalışıyor.

Daniel AmarteyDaniel Amartey

GİTMESİ İSTENEN FUTBOLCULARDA SON DURUM

Yönetimin görüştüğü isimlerin başında Daniel Amartey var. Ganalı yıldız ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı ancak temaslar sürüyor. En yakın zamanda yolların ayrılması bekleniyor.

Omar ColleyOmar Colley

Omar Colley ve Arthur Masuaku için iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Eğer tatmin edici bir öneri alınırsa satışlarına izin verilecek.

Alex Oxlade-ChamberlainAlex Oxlade-Chamberlain

Orta sahadaki iki yıldız konusunda da karar verildi. Chamberlain için İngiltere'den teklifler olsa da henüz ortak noktada buluşulamadı. Yönetimin, İngiliz oyuncunun belli bir yüzdedeki maaşını karşılamayı dahi kabul edebileceği öğrenildi.

Ernest MuçiErnest Muçi

Ayrıca geçen sezon alınan Ernest Muçi de satış listesinde. Arnavut futbolcu için 14 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışı gerçekleştirilecek. Genç orta sahanın daha önce de kendisiyle ilgilenen Aston Villa ve West Ham United gibi takımların devreye girebileceği öne sürüldü.

Vincent AboubakarVincent Aboubakar

Forvette ise Vincen Aboubakar gitmeyi kabul etmiyor. Jackson Muleka'ya ise Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon Euro'yu bulduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.. Tüm oyunculardan gelecek transfer ücretleri ve ödenmemesi planlanan fesih bedelleri ile birlikte yönetim süreci en az hasarla atlatmayı hedefliyor.

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