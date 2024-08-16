Beşiktaş’ta dev operasyon: Tam 7 yolcu var! Transferde milyonlarca euro kazanç ve tasarruf

Milyonlarca taraftarına mayıs ayından bu yana 2 kupa hediye eden ve yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, rüzgarı arkasına aldığı dönemi çok iyi bir yerde noktalayarak sezom sonunda mutluluğa ulaşmak amacında.
Al Musrati
Başkan Hasan Arat ve ekibi, geçen yarım dönemde Al Musrati ve Ernest Muçi gibi iki önemli isimi kadrosuna kattı. Kadronun temeli adına iki adım atılmıştı. Sıra yaz dönemindeki hamlelere geldi. Yönetim, şampiyonluk kazanabilecek oyuncuları getirebilmek için dört koldan adeta saldırıya geçti.
Gabriel Paulista
İLK İMZA PAULISTA'DAN
Beşiktaş, ilk olarak savunmasına takviye yaptı. Gabriel Paulista'ya imza attırdı. Atletico'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, ilk Süper Lig maçında gol atmayı başardı. Ayrıca yaşadığı sakatlığa rağmen kendisini denemesi ve oynamaya çalışması takdirle karşılandı.