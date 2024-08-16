Beşiktaş’ta dev operasyon: Tam 7 yolcu var! Transferde milyonlarca euro kazanç ve tasarruf

Giovanni van Bronckhorst Hollandalı çalıştırıcının takımda görmek istemediği isimler üzerinden yürütülen operasyonla birlikte satışlardan bonservis elde etmek ve sözleşme fesihleri ile limit açmaya çalışıyor.

Daniel Amartey GİTMESİ İSTENEN FUTBOLCULARDA SON DURUM Yönetimin görüştüğü isimlerin başında Daniel Amartey var. Ganalı yıldız ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı ancak temaslar sürüyor. En yakın zamanda yolların ayrılması bekleniyor.

Omar Colley Omar Colley ve Arthur Masuaku için iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Eğer tatmin edici bir öneri alınırsa satışlarına izin verilecek.

Alex Oxlade-Chamberlain Orta sahadaki iki yıldız konusunda da karar verildi. Chamberlain için İngiltere'den teklifler olsa da henüz ortak noktada buluşulamadı. Yönetimin, İngiliz oyuncunun belli bir yüzdedeki maaşını karşılamayı dahi kabul edebileceği öğrenildi.