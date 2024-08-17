Fenerbahçe sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk haftada Adana Demirspor'u yenmeyi başaran sarı lacivertliler, İzmir'de de Göztepe 'yi de mağlup etmek üzereyken 90+5'te yediği golle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

30. dakikada Göztepe 'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko

MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET HAMLESİ

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısına çift forvet ile çıkma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'yu en ilerde görevlendirdi. Orta sahayı ise İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ile kurdu. Stoperde ise Becao yeniden formasına kavuştu. Sambacı yıldız bu sezon ilk defa 11'de yer aldı.