Fenerbahçe sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk haftada Adana Demirspor'u yenmeyi başaran sarı lacivertliler, İzmir'de de Göztepe'yi de mağlup etmek üzereyken 90+5'te yediği golle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...
Fenerbahçeli oyuncular golden sonra böyle sevindi
MAÇTAN DAKİKALAR
Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.
18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.
44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
69. dakikada Koray Günter, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.
57'nci dakikada Fenerbahçe 3'üncü gole yaklaştı. Maximin'in ortasında topu iyi kontrol eden Dzeko, sol ayağı ile kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
68'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Koray savunma arasından kafayı vurdu ve top filelere gitti: 1-2.
82'nci dakikada Göztepe Tijanic'le gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Sloven futbolcunun sert şutunu kaleci Livakovic son anda kornere çeldi.
90+5'inci dakikada Göztepe tabelayı eşitledi. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan topu göğsüyle Romulo'ya indirdi. Bu oyuncunun önüne düşen topa sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko
MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET HAMLESİ
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısına çift forvet ile çıkma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'yu en ilerde görevlendirdi. Orta sahayı ise İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ile kurdu. Stoperde ise Becao yeniden formasına kavuştu. Sambacı yıldız bu sezon ilk defa 11'de yer aldı.