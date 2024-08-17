PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fener 90+5'te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler İzmir'de Edin Dzeko'nun penaltısı ve Youssef En-Nesyri'nin de açılışı yaptığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise sarı kırmızılılar Koray Günter'in kafa vuruşuyla farkı indirdi. 90+5'te Romulo skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. İşte Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 00:12
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk haftada Adana Demirspor'u yenmeyi başaran sarı lacivertliler, İzmir'de de Göztepe'yi de mağlup etmek üzereyken 90+5'te yediği golle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

Fenerbahçeli oyuncular golden sonra böyle sevindiFenerbahçeli oyuncular golden sonra böyle sevindi

MAÇTAN DAKİKALAR

Müsabakanın 17. dakikasında Dzeko'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Osayi-Samuel'in kafa vuruşunda top, kaleci Arda'da kaldı.

18. dakikada Dennis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğan Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

44. dakikada ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

45+1. dakikada ceza sahası içinde Djalma ile ikili mücadeleye giren Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada penaltıyı kullanan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

45+7. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

69. dakikada Koray Günter, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

57'nci dakikada Fenerbahçe 3'üncü gole yaklaştı. Maximin'in ortasında topu iyi kontrol eden Dzeko, sol ayağı ile kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

68'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Koray savunma arasından kafayı vurdu ve top filelere gitti: 1-2.

82'nci dakikada Göztepe Tijanic'le gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Sloven futbolcunun sert şutunu kaleci Livakovic son anda kornere çeldi.

90+5'inci dakikada Göztepe tabelayı eşitledi. Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Juan topu göğsüyle Romulo'ya indirdi. Bu oyuncunun önüne düşen topa sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Youssef En-Neysri ve Edin DzekoYoussef En-Neysri ve Edin Dzeko

MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET HAMLESİ

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısına çift forvet ile çıkma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'yu en ilerde görevlendirdi. Orta sahayı ise İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ile kurdu. Stoperde ise Becao yeniden formasına kavuştu. Sambacı yıldız bu sezon ilk defa 11'de yer aldı.

Youssef En-Nesyri ilk golünü attıYoussef En-Nesyri ilk golünü attı

EN-NESYRI'DEN İLK

Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Youssef En-Nesyri, ilk golünü İzmir'de attı. Faslı futbolcu, Sebastian Szymanski'nin ortasında yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarsarak çubuklu forma ltında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştırGörüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

ALİ KOÇ YERE DÜŞTÜ MAÇ DURDU

Fenerbabahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı mücadelede sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen taraftarlar için saha kenarına inerek bilgi almak istedi. Kendi taraftarının yanına giderek görüşmeler yapan Koç'a dönüşte yabancı maddeler atıldı. Yere düşen Koç ardından kalktı. Bu sırada emniyet güçleri de olay yerinde bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Karşılaşma bir süre durdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya’da flaş karar
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
SON DAKİKA