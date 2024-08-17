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Fenerbahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. En iyi 20 takım arasına giren tek Türk takımı Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 15:11 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 15:11
Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi 20 takımını açıkladı.

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

Real Madrid liderliği kimseye bırakmazken M. City eflatun beyazlıları takip etti. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bayer Leverkusen ise 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

İlk 20 içerisine Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

İŞTE SON 1 YILIN EN İYİ 20 TAKIMI

1. Real Madrid 371

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

2. Manchester City 369

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

3. Bayer Leverkusen 355

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

4. Atalanta 316

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

5. Borussia Dortmund 261

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

6. Atletico Madrid 258

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

6. Bayern Münih 258

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

8. Barcelona 256

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

9. Arsenal 248

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

10. Inter 247

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

11. PSG 246

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

12. Roma 244

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

13. Liverpool 240

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

14. Sporting Lisbon 226

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

15. Union Saint 225

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

16. Milan 224

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

17. Olympiakos 223,5

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

18. Fenerbahçe 219

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

19. Fiorentina 212,5

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

20. Club Brugge 212,25

Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

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