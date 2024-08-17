Fenerbahçe’den tarihi başarı! Avrupa’nın en iyi 20 takımı açıklandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi 20 takımını açıkladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS), 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi 20 takımını açıkladı.
Real Madrid liderliği kimseye bırakmazken M. City eflatun beyazlıları takip etti. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bayer Leverkusen ise 3. sırada kendine yer buldu.
İlk 20 içerisine Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.
İŞTE SON 1 YILIN EN İYİ 20 TAKIMI
1. Real Madrid 371
2. Manchester City 369
3. Bayer Leverkusen 355
4. Atalanta 316
5. Borussia Dortmund 261
6. Atletico Madrid 258
6. Bayern Münih 258
8. Barcelona 256
9. Arsenal 248
10. Inter 247
11. PSG 246
12. Roma 244
13. Liverpool 240
14. Sporting Lisbon 226
15. Union Saint 225
16. Milan 224
17. Olympiakos 223,5
18. Fenerbahçe 219
19. Fiorentina 212,5
20. Club Brugge 212,25