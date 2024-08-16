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Trabzonspor orta saha transferinde sona geldi! Yıldız oyuncu imzaya yakın

Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer bir süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. Hatta daha önce gelmek istemeyen oyuncunun aklındaki olumsuzluk da giderilmek üzere. Temaslar yeniden başladı ve süreç hızlı ilerliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 21:51 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 21:51
Trabzonspor orta saha transferinde sona geldi! Yıldız oyuncu imzaya yakın

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Yaptığı 10 transferle yeni sezona iddialı bir giriş yapan ancak ilk 4 maç itibarıyla istediğini çok da fazla alamayan Trabzonspor, Süper Lig'de Sivasspor ile golsüz berabere kalıp UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rapid Wien'e yine skor üretemeden elendi.

Trabzonspor Ruzomberok'u iki maçta attığı 3 golle elediTrabzonspor Ruzomberok'u iki maçta attığı 3 golle eledi

Sezon Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok eşleşmeleri ile başlayan Fırtına, rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemeyi başarmıştı. Bir sonraki turda ise Rapid Wien ile eşleşmişti.

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Trabzonspor Rapid Wien'e iki maçta yediği 3 golle elendiTrabzonspor Rapid Wien'e iki maçta yediği 3 golle elendi

RAPID'E ELENDİ

Avusturya ekibiyle karşılaşan temsilcimiz, ilk karşılaşmada evinde Grgic'in golüne engel olamazken Viyana'da ise Siedl ve Lang skoru belirleyerek Trabzonspor'u eledi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

HEDEFTEKİ İSİM AVCI

Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yoğun eleştiriler vardı. Deneyimli çalıştırıcının, oyuncularıyla beklenen senkrounu tutturamaması en çok eleştirilen nokta oldu. Bu sezon karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, sadece Ruzomberok karşısında fileleri havalandırabildi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı


"SAYGI GÖSTERMEK LAZIM"

Avcı, basın toplantısıyla oynanan oyunla ilgili olarak; "Oyun, bir kişinin bile parçadan ayrı yaptığında seni cezalandırıyor. Bugün parçalar çok ayrıldı ama kaptan devreye girdi. Bizi bir şekilde oyunda bir yere kadar tuttu. Oyun artık santim santim planlanıyor. Kolay değildir büyük takımlarda hem çalışmak, hem oynamak. Oyuncu bazen o duygusuyla hani bir an evvel sonuç alayım, rahatlayayım zihniyetinden telaş yapabiliyor. Şimdi kötü oynarken 1-0'ken belki atsak o pozisyonu, belki oyuna gireceğiz. Onun için ihtiyacımız var, alınacak. Umarım yakın zamanda olur. Biz de bu organizasyonu daha iyi hale getiririz.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

"Bu oyun daha güçlü. Birkaç eksiğimiz de tamamlandığı zaman maç kazandıkça gücü artacak diye düşünüyorum. Sarı ya da kırmızı kartlarla ilgili hayatım boyunca konuşmadım. Yani verilen bir karardır buna saygı göstermek lazım. Bu koltuklarda oturuyorsan bu tür şeylerle her zaman karşılaştık. Futbolda herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır vazgeçmez. Böyle sanki düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek." ifadelerini kullandı.

Denis DraguşDenis Draguş

TRABZONSPOR BAY GEÇECEK

Birbirinden iddialı maçların oynanacağı Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor haftayı boş geçirecek. Bordo mavililer böylelikle St. Gallen karşılaşması öncesi de dinlenme fırsatı buldu. Ayrıca 3. hafta maçı da ertelendi.

Denis DraguşDenis Draguş

TRANSFERDE ATAK BAŞLADI

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fırtına'da yönetim ve teknik heyet transfere yoğun mesai harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, bugüne kadar listede olan isimler üzerinden yeni girişimlerde bulunuyor.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu

John David Lundstram, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın birbirlerine çok takın profillere sahip olması ve üretkenlik konusunda sorunlar yaşanması üzerin oyun kurucu bir isim alınmasına karar verildi. Ayrıca daha önce de yine gündemde bulunan bu futbolcu için süreç yeniden alevlendi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

HYUN-SEOK HONG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Hyun-seok Hong için yeniden temaslarına başladı. Daha önce 10 milyon euro seviyelerinde bonservis istenen 25 yaşındaki futbolcu da gelmeye sıcak değildi. Ancak süreç farklı şekilde gelişti.İki takımın anlaşması için sorunlar giderek ortadan kaldırılıyor. Kısa sürede el sıkışılabileceği öğrenildi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

KONTRATI BİTİYOR

2022'de 1.5 milyon euro karşılığında KAA Gent'e gelen Güney Koreli futbolcu, geçen sezon 43 maçta 7 gol atıp 8 de asist yaptı. Bu seneye de 7 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırıp 3 de gol pası ile başladı.

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