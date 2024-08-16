Abdullah Avcı HEDEFTEKİ İSİM AVCI Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yoğun eleştiriler vardı. Deneyimli çalıştırıcının, oyuncularıyla beklenen senkrounu tutturamaması en çok eleştirilen nokta oldu. Bu sezon karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, sadece Ruzomberok karşısında fileleri havalandırabildi.

Abdullah Avcı

"SAYGI GÖSTERMEK LAZIM" Avcı, basın toplantısıyla oynanan oyunla ilgili olarak; "Oyun, bir kişinin bile parçadan ayrı yaptığında seni cezalandırıyor. Bugün parçalar çok ayrıldı ama kaptan devreye girdi. Bizi bir şekilde oyunda bir yere kadar tuttu. Oyun artık santim santim planlanıyor. Kolay değildir büyük takımlarda hem çalışmak, hem oynamak. Oyuncu bazen o duygusuyla hani bir an evvel sonuç alayım, rahatlayayım zihniyetinden telaş yapabiliyor. Şimdi kötü oynarken 1-0'ken belki atsak o pozisyonu, belki oyuna gireceğiz. Onun için ihtiyacımız var, alınacak. Umarım yakın zamanda olur. Biz de bu organizasyonu daha iyi hale getiririz.

Abdullah Avcı "Bu oyun daha güçlü. Birkaç eksiğimiz de tamamlandığı zaman maç kazandıkça gücü artacak diye düşünüyorum. Sarı ya da kırmızı kartlarla ilgili hayatım boyunca konuşmadım. Yani verilen bir karardır buna saygı göstermek lazım. Bu koltuklarda oturuyorsan bu tür şeylerle her zaman karşılaştık. Futbolda herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır vazgeçmez. Böyle sanki düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek." ifadelerini kullandı.

Denis Draguş TRABZONSPOR BAY GEÇECEK Birbirinden iddialı maçların oynanacağı Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor haftayı boş geçirecek. Bordo mavililer böylelikle St. Gallen karşılaşması öncesi de dinlenme fırsatı buldu. Ayrıca 3. hafta maçı da ertelendi.