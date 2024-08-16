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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin VAR'dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 ayrılarak 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın 76. dakikasında fileleri havalandıran Mauro Icardi'nin VAR'a takılması sonrasında maç sırasında flaş bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 23:26 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 00:27
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!

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Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 2-1 önde olduğu 76. dakikasında Mauro Icardi ile üçüncü golü buldu.

Mauro IcardiMauro Icardi

Topun ağlara gitmesinden sonra Hakem Direnç Tonusluoğlu VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi. VAR'dan gelen karar sonrasında Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı.

Mauro IcardiMauro Icardi

Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın gol öncesi faul yaptığı tespit edildi. Galatasaray, iptal kararını sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

İŞTE GALATASARAY'IN VAR PAYLAŞIMI

Mauro Icardi'nin golü sayılmayınca Galatasaray'dan flaş paylaşım geldiMauro Icardi'nin golü sayılmayınca Galatasaray'dan flaş paylaşım geldi

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