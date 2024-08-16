Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!

Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 2-1 önde olduğu 76. dakikasında Mauro Icardi ile üçüncü golü buldu.

Mauro Icardi

Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın gol öncesi faul yaptığı tespit edildi. Galatasaray, iptal kararını sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

İŞTE GALATASARAY'IN VAR PAYLAŞIMI

Mauro Icardi'nin golü sayılmayınca Galatasaray'dan flaş paylaşım geldi