Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!

Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 2-1 önde olduğu 76. dakikasında Mauro Icardi ile üçüncü golü buldu.
Üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 2-1 önde olduğu 76. dakikasında Mauro Icardi ile üçüncü golü buldu.
Topun ağlara gitmesinden sonra Hakem Direnç Tonusluoğlu VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi. VAR'dan gelen karar sonrasında Icardi'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı.
Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın gol öncesi faul yaptığı tespit edildi. Galatasaray, iptal kararını sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.
İŞTE GALATASARAY'IN VAR PAYLAŞIMI