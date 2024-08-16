SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif

KIRMIZI ŞEYTANLAR DEVREYE GİRDİ

Tüm bunlar gündemdeki yerini korurken, Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Manchester United da devreye girdiği iddia edildi.

İspanyol Marca'nın haberine göre, Manchester United yöneticileri transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. 'Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe'ye yaklaşık 42 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildiği öne sürüldü.