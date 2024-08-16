SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif

KIRMIZI ŞEYTANLAR DEVREYE GİRDİ
Tüm bunlar gündemdeki yerini korurken, Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Manchester United da devreye girdiği iddia edildi.
İspanyol Marca'nın haberine göre, Manchester United yöneticileri transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. 'Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe'ye yaklaşık 42 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildiği öne sürüldü.
Sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosundan son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşısında da forma giyemeyecek.
BONSERVİS REKORU KIRACAK
Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşirse eğer rekor kırarak Türk futbol tarihine adını yazdıracak.
Fenerbahçeli futbolcu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşecek.
Listede sırasıyla şu futbolcular bulunuyor:
Cenk Tosun 22,5 milyon euro (Beşiktaş'tan Everton'a)
Arda Güler 20 milyon euro (Fenerbahçe'den Real Madrid'e),
Yusuf Yazıcı 18,5 milyon euro (Trabzonspor'dan Lille'e),
Cengiz Ünder 14 milyon euro (Başakşehir'den Roma'ya)
Arda Turan 13 milyon euro (Galatasaray'dan Atletico Madrid'e)
Asbaşkan Acun Ilıcalı, daha önce Ferdi'nin değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğunu ve bu miktarın üzerinde ciddi teklifler aldıklarını belirtmişti.
Ilıcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Ferdi'ye gelen 30 milyon euro'luk teklifler normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuşmuştu.