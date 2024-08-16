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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe'ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif

Son dakika Fenerbahçe haberi... Kariyerine İngiltere’de devam etmek isteyen Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun Süper Lig dönemi sona eriyor. Brighton'a imza atacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'ın devreye girdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 11:41 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 11:57
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nın ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye Temmuz 2018'de 1,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den transfer olan ve özellikle son 3 yılda sergilediği performansla büyük alkış toplayan 24 yaşındaki futbolcu EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini sıraya dizdi.

Yetenekli topçunun İngiliz devi Brighton'la el sıkıştığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin teklifini kabul eden yetenekli oyuncunun menajerinin Brighton'la maddi konularda anlaştıklarını Fenerbahçe yönetimine de bildirdiği de öğrenildi.

İNGİLTERE'YE GİDECEK
Kanarya bu gelişme üzerine Brighton'la yürütülen pazarlıklara hız verdi.

İngiliz ekibi Ferdi için hafta başında bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk resmi teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bonuslar hariç garanti bedelin artırılmasını talep ettiği belirlendi.

Garanti bonservis bedelinin 30 milyon euroyu geçmesi halinde kulüplerin dev transfer için resmi imzaları atması bekleniyor. Beklemede olan Ferdi tarafların anlaşması ardından sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidecek.

KIRMIZI ŞEYTANLAR DEVREYE GİRDİ

Tüm bunlar gündemdeki yerini korurken, Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Manchester United da devreye girdiği iddia edildi.

İspanyol Marca'nın haberine göre, Manchester United yöneticileri transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. 'Kırmızı Şeytanlar'ın Fenerbahçe'ye yaklaşık 42 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildiği öne sürüldü.

Sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosundan son anda çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşısında da forma giyemeyecek.

BONSERVİS REKORU KIRACAK
Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşirse eğer rekor kırarak Türk futbol tarihine adını yazdıracak.

Fenerbahçeli futbolcu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşecek.

Listede sırasıyla şu futbolcular bulunuyor:
Cenk Tosun 22,5 milyon euro (Beşiktaş'tan Everton'a)

Arda Güler 20 milyon euro (Fenerbahçe'den Real Madrid'e),

Yusuf Yazıcı 18,5 milyon euro (Trabzonspor'dan Lille'e),

Cengiz Ünder 14 milyon euro (Başakşehir'den Roma'ya)

Arda Turan 13 milyon euro (Galatasaray'dan Atletico Madrid'e)

Asbaşkan Acun Ilıcalı, daha önce Ferdi'nin değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğunu ve bu miktarın üzerinde ciddi teklifler aldıklarını belirtmişti.

Ilıcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Ferdi'ye gelen 30 milyon euro'luk teklifler normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuşmuştu.

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