SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kocaelispor Pendikspor'u yenip ikinci galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Kocaelispor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Körfez temsilcisi elde ettiği galibiyetle ikide iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 00:21 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 00:21
Kocaelispor Pendikspor’u yenip ikinci galibiyetini aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon istediği sonucu elde edemeyerek Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Kocaelispor, ikinci hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk oldu. Yeşil siyahlı ekip, İstanbul temsilcisini 2-1 yenerek ikide iki yaptı.

Kocaelispor 2'de 2 yaptıKocaelispor 2'de 2 yaptı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Konuk takımın gollerini 37 ve 86. dakikalarda Ryan Mendes kaydetti. Ev sahibi takımda Eze 66. dakikada ağları havalandırdı.

Sezona ikide iki galibiyetle başlayan Kocaelispor puanını 6 yaptı. Pendikspor ise 3 puanda kaldı.

Kocaelispor Pendikspor'u yenerek puanını 6'ya çıkarttıKocaelispor Pendikspor'u yenerek puanını 6'ya çıkarttı

Siltaş Yapı Pendikspor: 1 - Kocaelispor: 2

Stat: Pendik

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Abdülhamit Söyler

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Erdem Çalık), Murat Akça, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Kappel (Dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Bekir Karadeniz (Dk. 46 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya, Burak Süleyman (Dk. 46 Sandro Lima), Eze

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 81 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 72 Beridze), Caktas (Dk. 72 Burak Öksüz), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Marcao)

Goller: Dk. 37 ve 86 Mendes (Kocaelispor), Dk. 66 Eze (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Çağlayan, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

SON DAKİKA