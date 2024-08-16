Kocaelispor Pendikspor’u yenip ikinci galibiyetini aldı

Geçen sezon istediği sonucu elde edemeyerek Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Kocaelispor, ikinci hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk oldu. Yeşil siyahlı ekip, İstanbul temsilcisini 2-1 yenerek ikide iki yaptı.
Geçen sezon istediği sonucu elde edemeyerek Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Kocaelispor, ikinci hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk oldu. Yeşil siyahlı ekip, İstanbul temsilcisini 2-1 yenerek ikide iki yaptı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
Konuk takımın gollerini 37 ve 86. dakikalarda Ryan Mendes kaydetti. Ev sahibi takımda Eze 66. dakikada ağları havalandırdı.
Sezona ikide iki galibiyetle başlayan Kocaelispor puanını 6 yaptı. Pendikspor ise 3 puanda kaldı.
Siltaş Yapı Pendikspor: 1 - Kocaelispor: 2
Stat: Pendik
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Abdülhamit Söyler
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Erdem Çalık), Murat Akça, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Kappel (Dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Bekir Karadeniz (Dk. 46 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya, Burak Süleyman (Dk. 46 Sandro Lima), Eze
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 81 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 72 Beridze), Caktas (Dk. 72 Burak Öksüz), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Marcao)
Goller: Dk. 37 ve 86 Mendes (Kocaelispor), Dk. 66 Eze (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Çağlayan, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)