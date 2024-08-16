Kocaelispor Pendikspor’u yenip ikinci galibiyetini aldı

Geçen sezon istediği sonucu elde edemeyerek Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Kocaelispor, ikinci hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk oldu. Yeşil siyahlı ekip, İstanbul temsilcisini 2-1 yenerek ikide iki yaptı.