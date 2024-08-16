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Gözler yeni transferlerde! Okan Buruk'tan Gabriel Sara kararı! İşte Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasının açılış maçında bugün 21.00’da Konyaspor’a konuk olacak. Cimbom'da yeni transferlerden Gabriel Sara ve Elias Jelert'in maçta ilk 11'de olması beklenirken,  transfer görüşmeleri yapan Zaha'nın ise maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 11:56 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 11:56
Gözler yeni transferlerde! Okan Buruk’tan Gabriel Sara kararı! İşte Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11’leri

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor.

Konyaspor - Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de bugün 47. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KOLONYADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Cimbom'da yeni transferlerden Gabriel Sara ve Elias Jelert'in maçta ilk 11'de olması beklenirken, transfer görüşmeleri yapan Zaha'nın ise maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Gabriel SaraGabriel Sara

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Elias Jelert Elias Jelert

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

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