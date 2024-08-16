Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor.
Konyaspor - Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de bugün 47. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.
KOLONYADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.
Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.
KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:
Cimbom'da yeni transferlerden Gabriel Sara ve Elias Jelert'in maçta ilk 11'de olması beklenirken, transfer görüşmeleri yapan Zaha'nın ise maçın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.