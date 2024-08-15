Avrupa kaderimizi İsviçre belirleyecek! 3 zorlu eşleşme temsilcilerimizi bekliyor

Bu sezon Avrupa kupalarında beş takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş henüz sahaya çıkmadı ancak rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden, Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden 3. Ön Eleme Turu'nda elendi. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe
Fenerbahçe haricindeki dört takımımızın rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler direkt olarak gruplara kaldığı için ağustos ayının sonunda rakipleri çekilecek kura sonrasında açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile Trabzonspor, Allianz Stadyumu'nda karşılaştı
3 İSVİÇRE KULÜBÜ ÇIKTI!
Temsilcilerimizin Avrupa macerasındaki en dikkat çeken konu ise 3 İsviçre takımının denk gelmesi oldu.