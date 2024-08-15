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Avrupa kaderimizi İsviçre belirleyecek! 3 zorlu eşleşme temsilcilerimizi bekliyor

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden 5 takımımızdan 3'ünün İsviçre takımları ile eşleşmesi bir anda gündemi değiştirdi. Kulüplerimizin gruplara kalıp kalmayacaklarını belirleyecek 3 eşleşme ülke puanını da direkt olarak etkileyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 01:41 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 01:42
Avrupa kaderimizi İsviçre belirleyecek! 3 zorlu eşleşme temsilcilerimizi bekliyor

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Bu sezon Avrupa kupalarında beş takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş henüz sahaya çıkmadı ancak rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden, Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden 3. Ön Eleme Turu'nda elendi. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

FenerbahçeFenerbahçe

Fenerbahçe haricindeki dört takımımızın rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler direkt olarak gruplara kaldığı için ağustos ayının sonunda rakipleri çekilecek kura sonrasında açıklanacak.

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3 İSVİÇRE KULÜBÜ ÇIKTI!

Temsilcilerimizin Avrupa macerasındaki en dikkat çeken konu ise 3 İsviçre takımının denk gelmesi oldu.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile eşleşti. İlk karşılama 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynanacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce kendisinin aynı grupta yer aldığı ve bu sezon da Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk randevusu İsviçre'de.

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Rapid Wien'e elenerek Konferans Ligi'ne gerileyen Trabzonspor ise St. Gallen ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Fırtına ilk maçını 22 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.

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KADERİMİZ BELİRLENECEK

İsviçre takımları ile eşleşen temsilcilerimizin gruplara yükselip yükselmemesi hem Avrupa kupalarındaki durumumuzu hem de ülke puanımızı direkt olarak etkileyecek. Çok kritik öneme sahip olan 2024-2025 sezonunda kulüplerimizin alacağı 1 puan bile altın değerinde.

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