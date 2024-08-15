Avrupa kaderimizi İsviçre belirleyecek! 3 zorlu eşleşme temsilcilerimizi bekliyor

Bu sezon Avrupa kupalarında beş takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş henüz sahaya çıkmadı ancak rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden, Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden 3. Ön Eleme Turu'nda elendi. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.