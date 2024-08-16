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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 4 futbolcu listeye yazılmadı. Ayrılması beklenen Wilfried Zaha ile transfer edilen tüm isimler eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:30 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:47
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

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Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek ülkemiz adına puanlar toplamak isteyen Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların 2 maçlık kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılılar İsviçre temsilcisi ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen listede Sergio Oliveira, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almadı. Transferi gündemde olan Wilfried Zaha ise 2 maçı listesine eklendi.

Gabriel SaraGabriel Sara

İşte adı yazılan oyuncular

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