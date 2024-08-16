Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek ülkemiz adına puanlar toplamak isteyen Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların 2 maçlık kadrosu belli oldu.
Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek ülkemiz adına puanlar toplamak isteyen Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların 2 maçlık kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılar İsviçre temsilcisi ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen listede Sergio Oliveira, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almadı. Transferi gündemde olan Wilfried Zaha ise 2 maçı listesine eklendi.