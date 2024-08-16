Derrcik Köhn

iŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşam öncesinde Alman futbolcu için konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Köhn'ün maç öncesi, toplantıya girmeden 15-20 dakika önce kendini kötü hissetti. Ani bir değişiklik oldu bizim için." dedi.