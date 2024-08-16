Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan'ın açıklanan kamp kadrosundan son anda eksilme yaşandı. Derrick Köhn, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan'ın açıklanan kamp kadrosundan son anda eksilme yaşandı. Derrick Köhn, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
iŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
ℹ️ BİLGİLENDİRME: Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Karşılaşam öncesinde Alman futbolcu için konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Köhn'ün maç öncesi, toplantıya girmeden 15-20 dakika önce kendini kötü hissetti. Ani bir değişiklik oldu bizim için." dedi.