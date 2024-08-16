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Galatasaray'da hastalık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hastalık şoku yaşandı. Sarı krımızılıların sol beki Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:16 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:49
Galatasaray’da hastalık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak. Aslan'ın açıklanan kamp kadrosundan son anda eksilme yaşandı. Derrick Köhn, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Derrcik KöhnDerrcik Köhn

iŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşam öncesinde Alman futbolcu için konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Köhn'ün maç öncesi, toplantıya girmeden 15-20 dakika önce kendini kötü hissetti. Ani bir değişiklik oldu bizim için." dedi.

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