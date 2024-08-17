Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan eğlenceli röportaj!

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, önceki günlerde Beinsports ekranlarında maçların röportajlarını yapan muhabirler ile röportaj gerçekleştirdi.

Mikrofonları eline alan Eyüpspor başkanı, hazırladığı soruları Beinsports'un spikerlerine sordu. Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, "Özellikle biz başkanlar totemler yapıyoruz, yanımızdakilere sarılıyoruz bazen. Acaba atar mıyız diyoruz. Bazen zaman bitmesin, bazen de hemen bitsin istiyoruz." diyerek güldü.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.



"ADALETLİ OLALIM"



Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, "Birlikte olalım, stadyumları dolduralım. Hep beraber futbolun keyfini yaşayalım. Adaletli olalım. Hep beraber yeni sezonda başarılar diliyorum. Kavgasız gürültüsüz güzel bir lig olsun. İnşallah takımlarımız da Avrupa'da ilerlerler." diyerek iyi dileklerini de iletti.