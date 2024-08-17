SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan eğlenceli röportaj!

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, önceki günlerde Beinsports ekranlarında maçların röportajlarını yapan muhabirler ile röportaj gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 10:36 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 10:36
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan eğlenceli röportaj!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, önceki günlerde Beinsports ekranlarında maçların röportajlarını yapan muhabirler ile röportaj gerçekleştirdi.

Mikrofonları eline alan Eyüpspor başkanı, hazırladığı soruları Beinsports'un spikerlerine sordu. Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, "Özellikle biz başkanlar totemler yapıyoruz, yanımızdakilere sarılıyoruz bazen. Acaba atar mıyız diyoruz. Bazen zaman bitmesin, bazen de hemen bitsin istiyoruz." diyerek güldü.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

"ADALETLİ OLALIM"

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya, "Birlikte olalım, stadyumları dolduralım. Hep beraber futbolun keyfini yaşayalım. Adaletli olalım. Hep beraber yeni sezonda başarılar diliyorum. Kavgasız gürültüsüz güzel bir lig olsun. İnşallah takımlarımız da Avrupa'da ilerlerler." diyerek iyi dileklerini de iletti.

PFDK kararları açıklandı! Arda Turana 1 ve Sami Uğurluya 7 maç men cezasıPFDK kararları açıklandı! Arda Turana 1 ve Sami Uğurluya 7 maç men cezası
PFDK kararları açıklandı! Arda Turan'a 1 ve Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Spor yazarlarından Konyaspor - Galatasaray maçı hakkında çarpıcı yorum: Hakemin maç seyretmesi gerek
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
SON DAKİKA