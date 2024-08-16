Fenerbahçe Lille'e elendi



16 YILLIK ÖZLEM

Kanarya, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eleyerek Lille'in rakibi oldu. Fransız temsilcisini de elemek isteyen Mourinho ve öğrencileri, 210 dakika oynanan eşleşmenin 118'inde tura ortaktı. Ancak Jonathan David penaltıdan skoru 1-1 yapınca işler değişti. Ama ona rağmen Cenk Tosun'un direkten dönen topu içeri girmiş olsa penaltılara kalacaktı. Milli futbolcu ve milyonların isteği gerçekleşmedi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.