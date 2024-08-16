Yeni sezona dünyada ses getiren Jose Mourinho transferi ve kadrosuna kattığı 6 futbolcuyla merhaba diyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde açılışı yapmıştı.
Yeni sezona dünyada ses getiren Jose Mourinho transferi ve kadrosuna kattığı 6 futbolcuyla merhaba diyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde açılışı yapmıştı.
Kanarya, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eleyerek Lille'in rakibi oldu. Fransız temsilcisini de elemek isteyen Mourinho ve öğrencileri, 210 dakika oynanan eşleşmenin 118'inde tura ortaktı. Ancak Jonathan David penaltıdan skoru 1-1 yapınca işler değişti. Ama ona rağmen Cenk Tosun'un direkten dönen topu içeri girmiş olsa penaltılara kalacaktı. Milli futbolcu ve milyonların isteği gerçekleşmedi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.
"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"
Daha önceki dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler yapan sarı lacivertli ekip eyniden kendini hatırlatmak ve ilerleyebildiği kadar ileri giderek hafızalarda yer bırakabilmek. Teknik Direktör Jose Mourinho da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda; "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyorum. Bana, 'Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?' diye sorarsanız. 'Evet, kazanabiliriz.' derim." ifadelerini kullanmıştı.
ADANA DEMİRSPOR'U YENDİ
Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci tamamlayan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Kanarya, rakibini Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 yenerek galibiyetle başladı.
SIRADA GÖZTEPE VAR
İlk haftayı Adana Demirspor galibiyetiyle tamamlayan sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Açıklanan kamp kadrosunda Lugano maçında sakatlanan ve Lille ile oynanan mücadeleden kısa süre önce listeden çıkarılan Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İki yıldız da görev verilmesi halinde oynayabilecek.
TRANSFERDE ATAK SÜRÜYOR
Şampiyonlar Ligi'nden elenmek tat kaçırsa da yönetim ve teknik heyet hem Türkiye'deki kulvarlar hem de Avrupa'dan oldukça emin. Bu konuda da transfer çalışmaları ve temasları devam ediyor.
LİSTEDEKİ YILDIZLARDAN BİRİNE KANCA
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerin biri için flaş gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve orta sahaya yerleştirmek istediği Lazar Samardzic elden kaçıyor.
52 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
İtalyan basınının haberine göre sarı lacivertlileirn peşinden koştuğu ve Türkiye'ye getirebilmek adına yoğun uğraş verdiği Sırp futbolcu için devreye Atalanta girdi. Bergamo temsilcisinin arefesinde olduğu transfer anlaşmasında eğer imzalar atılırsa Samardzic için resmi teklif yapılacak.
AZ Alkmaar'dan satın aldığı Teun Koopmeiners'i Juventus'a satmayı hedefleyen ve bu transferden 52 milyon euro civarında bir bedel alacağı bilinen mavi siyahlı takımın hamlesi Samardzic olacak.