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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 52 milyon euroluk anlaşma sonrası imzalar atılacak

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Lille karşısında alınan sonuç sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak ve Jose Mourinho ile Süper Lig'de de başarılı olmak adına hamleler yapmak istiyor. Ancak görüşülen futbolculardan biri, dev transfer sürecinin ardından yeni takımına imza atacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 17:56 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 17:56
Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! 52 milyon euroluk anlaşma sonrası imzalar atılacak

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Yeni sezona dünyada ses getiren Jose Mourinho transferi ve kadrosuna kattığı 6 futbolcuyla merhaba diyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde açılışı yapmıştı.

Fenerbahçe Lille'e elendiFenerbahçe Lille'e elendi

16 YILLIK ÖZLEM

Kanarya, 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eleyerek Lille'in rakibi oldu. Fransız temsilcisini de elemek isteyen Mourinho ve öğrencileri, 210 dakika oynanan eşleşmenin 118'inde tura ortaktı. Ancak Jonathan David penaltıdan skoru 1-1 yapınca işler değişti. Ama ona rağmen Cenk Tosun'un direkten dönen topu içeri girmiş olsa penaltılara kalacaktı. Milli futbolcu ve milyonların isteği gerçekleşmedi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

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Jose MourinhoJose Mourinho

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

Daha önceki dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler yapan sarı lacivertli ekip eyniden kendini hatırlatmak ve ilerleyebildiği kadar ileri giderek hafızalarda yer bırakabilmek. Teknik Direktör Jose Mourinho da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda; "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyorum. Bana, 'Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?' diye sorarsanız. 'Evet, kazanabiliriz.' derim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendiFenerbahçe Adana Demirspor'u 1-0 yendi

ADANA DEMİRSPOR'U YENDİ

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci tamamlayan Fenerbahçe, ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Kanarya, rakibini Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

SIRADA GÖZTEPE VAR

İlk haftayı Adana Demirspor galibiyetiyle tamamlayan sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Açıklanan kamp kadrosunda Lugano maçında sakatlanan ve Lille ile oynanan mücadeleden kısa süre önce listeden çıkarılan Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İki yıldız da görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Jsoe MourinhoJsoe Mourinho

TRANSFERDE ATAK SÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nden elenmek tat kaçırsa da yönetim ve teknik heyet hem Türkiye'deki kulvarlar hem de Avrupa'dan oldukça emin. Bu konuda da transfer çalışmaları ve temasları devam ediyor.

Lazar SamardzicLazar Samardzic

LİSTEDEKİ YILDIZLARDAN BİRİNE KANCA

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerin biri için flaş gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği ve orta sahaya yerleştirmek istediği Lazar Samardzic elden kaçıyor.

Lazar SamardzicLazar Samardzic

52 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

İtalyan basınının haberine göre sarı lacivertlileirn peşinden koştuğu ve Türkiye'ye getirebilmek adına yoğun uğraş verdiği Sırp futbolcu için devreye Atalanta girdi. Bergamo temsilcisinin arefesinde olduğu transfer anlaşmasında eğer imzalar atılırsa Samardzic için resmi teklif yapılacak.

Teun KoopmeinersTeun Koopmeiners

AZ Alkmaar'dan satın aldığı Teun Koopmeiners'i Juventus'a satmayı hedefleyen ve bu transferden 52 milyon euro civarında bir bedel alacağı bilinen mavi siyahlı takımın hamlesi Samardzic olacak.

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