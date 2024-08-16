Karşılaşmada dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu takımı adına skoru 1-0'a getirdi. Sarı kırmızılıların sol kanattaki yıldızı, ceza sahasına girdi ve kale sahası içerisinde çok rahat bir vuruşla üstünlüğü sağladı. Ancak Konyaspor 4 dakika sonra eşitliği yakaladı. Oğulcan, soldan gelen ortayı tamamlayarak maçı 1-1'e taşıdı.

Barış Alper Yılmaz

BARIŞ ALPER YILMAZ SEZONU AÇTI

Galatasaray'ın geçen sezona damgasını vuran ve EURO 2024'te de adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında ilk golünü kaydetti. Milli futbolcu ikinci yarının başlamasından 15 dakika geçikttek sonra ceza sahasında uzak köşeye yaptığı vuruşla takımına üstünlüğü getirdi. Icardi'nin golü ise VAR'a takıldı. Sarı kırmızılı kulüp pozisyonla ilgili olarak; "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımında bulundu.