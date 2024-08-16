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Cimbom 2'de 2 yaptı! Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süpe Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan iki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar 41'de Kerem ile 1-0 öne geçti. 45'te Oğulcan skoru eşitledi. 59'da Barış Alper yeniden üstünlüğü sağladı. Mauro Icardi'nin golü VAR'a takıldı. Cimbom, bu karara "Anlayamadığımız bir nedenden dolayı golümüz iptal edildi" paylaşımında bulundu. Karşılaşmanın geri kalanında skor değişmedi ve Aslan 'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 15:44 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 23:05
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray deplasmanda Konyaspor’u 2-1 yendi

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Galatasaray, 25. şampiyonluk hedefiyle başladığı Trendyol Süpe Lig'deki ikinci maçını da kazandı. Konyaspor'a konuk olan Okan Buruk ve öğrencileri, 2-1'lik galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Aleksic'in ceza alanı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kalenin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Aleksic'in vuruşunda top kaleyi bulmadı.

41. dakikada Barış Alper'in pasıyla buluşan Icardi'nin son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topu Kerem ağlara yolladı. 0-1

44. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci devre başladı

59. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahasının köşesine doğru bir noktada ters köşeye yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Derrick KöhnDerrick Köhn

DERRICK KÖHN SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Derrick Köhn, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız solbek geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maçta yer alamadı.

Gabriel SaraGabriel Sara

GABRIEL SARA İLK KEZ 11'DE, SANCHEZ VE ZAHA YOK

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı. Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

KEREM ATTI OĞULCAN CEVAP VERDİ

Karşılaşmada dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu takımı adına skoru 1-0'a getirdi. Sarı kırmızılıların sol kanattaki yıldızı, ceza sahasına girdi ve kale sahası içerisinde çok rahat bir vuruşla üstünlüğü sağladı. Ancak Konyaspor 4 dakika sonra eşitliği yakaladı. Oğulcan, soldan gelen ortayı tamamlayarak maçı 1-1'e taşıdı.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

BARIŞ ALPER YILMAZ SEZONU AÇTI

Galatasaray'ın geçen sezona damgasını vuran ve EURO 2024'te de adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında ilk golünü kaydetti. Milli futbolcu ikinci yarının başlamasından 15 dakika geçikttek sonra ceza sahasında uzak köşeye yaptığı vuruşla takımına üstünlüğü getirdi. Icardi'nin golü ise VAR'a takıldı. Sarı kırmızılı kulüp pozisyonla ilgili olarak; "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor." paylaşımında bulundu.

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