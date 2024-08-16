Galatasaray, 25. şampiyonluk hedefiyle başladığı Trendyol Süpe Lig'deki ikinci maçını da kazandı. Konyaspor'a konuk olan Okan Buruk ve öğrencileri, 2-1'lik galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçında yaşananlar ve önemli anlar...
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Barış Alper Yılmaz
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Aleksic'in ceza alanı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kalenin yanından dışarı çıktı.
39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Aleksic'in vuruşunda top kaleyi bulmadı.
41. dakikada Barış Alper'in pasıyla buluşan Icardi'nin son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topu Kerem ağlara yolladı. 0-1
44. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci devre başladı
59. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahasının köşesine doğru bir noktada ters köşeye yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Derrick Köhn
DERRICK KÖHN SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI
Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Derrick Köhn, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız solbek geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maçta yer alamadı.
Gabriel Sara
GABRIEL SARA İLK KEZ 11'DE, SANCHEZ VE ZAHA YOK
Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı. Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi.