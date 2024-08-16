Arda Turan: Hatalarımın bedelini ödedim

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Arda Turan, "Yüzleşme" belgeseli hakkında Futbol Plus'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik direktör, açıklamalarıyla da gündem yarattı.

"YÜZLEŞEMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK"

Kişisel ve profesyonel yaşamında herhangi bir yüzleşmeye girmediğini belirten Turan, tüm hatalarıyla yüzleşmeye açık olduğunu ifade etti. Belgeselde gerçek Arda Turan'ın gösterilmesine önem verildiğini belirten başarılı teknik direktör, hatalarını ön plana çıkartmaktan korkmadığının da altını çizdi.

"DUYGULARIMLA VERDİĞİM TÜM KARARLARIN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Futbol kariyerinde duygusal kararlar verdiğini ve bu kararların sonuçlarına katlandığını söyleyen Turan, duygularının aldığı risklere ve ödediği bedellere işaret etti.