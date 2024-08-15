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Trabzonspor'un sağ beki Pedro Malheiro Rapid Wien maçında kırmızı kartla atıldı! İşte o pozisyon...

Rapid Wien ile Avusturya'da karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek Fırtına'da karşılaşmanın kırılma anlarından biri de Pedro Malheiro'nun atılmasıydı. Portekizli futbolcu rakibini düşürdükten sonra kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 21:52 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 21:52
Trabzonspor’un sağ beki Pedro Malheiro Rapid Wien maçında kırmızı kartla atıldı! İşte o pozisyon...

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Trabzonspor'un, Thomas Meunier'in şok ayrılığı sonrasında Boavista'dan transfer ettiği Pedro Malheiro, Rapid Wien karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakmak zorunda kaldı.

Pedro MalheiroPedro Malheiro

Portekizli futbolcu için yapılan KAP açıklamasında transfer bedeli olarak 2 milyon euro ödeneceği ifade edilerek; "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denilmişti.

Pedro MalheiroPedro Malheiro

Genç futbolcunun maaşı konusunda da 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 830 bin eurodan başlayan ücretlerin ödeneceği belirtilerek; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Pedro Malheiro ve Uğurcan ÇakırPedro Malheiro ve Uğurcan Çakır

Rapid Wien ile oynanan karşılaşmada 1-0 yenik durumda olan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 85'te kırmızı kart gördü. Hızla hücuma çıkan rakibin durdurmak isteyen genç futbolcu, faul yapınca direkt olarak oyundan atıldı. Fırtına kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Kart sonrası Lang'ın golü geldi ve fark 2'ye çıktı.

İşte kırmızı kart pozisyonu

İşte Pedro Malheiro'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon | VİDEO

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