Trabzonspor’un sağ beki Pedro Malheiro Rapid Wien maçında kırmızı kartla atıldı! İşte o pozisyon...

Trabzonspor'un, Thomas Meunier'in şok ayrılığı sonrasında Boavista'dan transfer ettiği Pedro Malheiro, Rapid Wien karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakmak zorunda kaldı.
Trabzonspor'un, Thomas Meunier'in şok ayrılığı sonrasında Boavista'dan transfer ettiği Pedro Malheiro, Rapid Wien karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakmak zorunda kaldı.
Portekizli futbolcu için yapılan KAP açıklamasında transfer bedeli olarak 2 milyon euro ödeneceği ifade edilerek; "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denilmişti.
Genç futbolcunun maaşı konusunda da 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 830 bin eurodan başlayan ücretlerin ödeneceği belirtilerek; "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Rapid Wien ile oynanan karşılaşmada 1-0 yenik durumda olan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 85'te kırmızı kart gördü. Hızla hücuma çıkan rakibin durdurmak isteyen genç futbolcu, faul yapınca direkt olarak oyundan atıldı. Fırtına kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Kart sonrası Lang'ın golü geldi ve fark 2'ye çıktı.
İşte kırmızı kart pozisyonu