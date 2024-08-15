Trabzonspor’un sağ beki Pedro Malheiro Rapid Wien maçında kırmızı kartla atıldı! İşte o pozisyon...

Pedro Malheiro

Portekizli futbolcu için yapılan KAP açıklamasında transfer bedeli olarak 2 milyon euro ödeneceği ifade edilerek; "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denilmişti.