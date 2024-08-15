Göksel Gümüşdağ’dan Miguel Crespo açıklaması!

Göksel Gümüşdağ

Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ifadeleri şu şekilde:

"İyi bir skor. 4 maçta 13 gol oldu. Şimdi İrlanda'ya gidiyoruz, oradan da iyi bir skorla dönüp gruplara gitmek istiyoruz. Ülke puanı çok önemli, bu maçlarda milli maç gibi aslında. Bu maçlarda oyuncular, tribünler kenetleniyor."

Birçok oyuncu takip ediyoruz, 3-4 bölgeye hamle yapacağız. Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz.

Sayın Hacıosmanoğlu ve Montella da maçı izlemeye geldi. Diğer takımlarımıza da play-off'ta başarılar diliyoruz. TFF başkanımıza maçımızın ertelenmesi için 'BAY' hakkı talebinde bulunduk. Rakiplerimiz oynamıyor bu maçları, bütün play-off takımlarına bu hak tanınmalı."