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UEFA'da son durum ne? Güncel ülke puanı sıralaması... Fenerbahçe ile Trabzonspor elendi Başakşehir tur atladı!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Trabzonspor ise Rapid Wien'e 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia'yı 2-0 yenerek adını play-off turuna yazdırarak St. Patrick's Athletic'in rakibi oldu. Bu karşılaşmaların ardından ardından UEFA güncel ülke puan durumu ve sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 23:01 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:46
UEFA’da son durum ne? Güncel ülke puanı sıralaması... Fenerbahçe ile Trabzonspor elendi Başakşehir tur atladı!

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Bu sezon ülkemizi 5 takım Avrupa'da temsil ediyor. Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor, zorlu randevularda rakiplerini saf dışı bırakmak adına mücadele vermeye başladı. Beşiktaş ve Galatasaray ile gelecek hafta rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Trabbzonspor elendi. Başakşehir ise turladı. İşte son puan durumu ve sıralama....

Fenerbahçe Lille ile berabere kalarak elendiFenerbahçe Lille ile berabere kalarak elendi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Lille ile 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kaldı ve elendi. bu sonuçla Kanarya'nın bu organizasyondaki hasreti 16 yıla çıktı.

Trabzonspor Rapid Wien'e iki maçta da yenilerek elendiTrabzonspor Rapid Wien'e iki maçta da yenilerek elendi

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien'e evinde 1-0 yenildikten sonra Avusturya'da da 2-0 mağlu oldu ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Başakşehir bu hafta tur atlayan tek temsilcimiz olduBaşakşehir bu hafta tur atlayan tek temsilcimiz oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda FC Iberia'yı Gürcistan'da 1-0 yenerek turu yarılamıştı. Piatek ve Pelkas'ın golleriyle İstanbul'da da kazanan turuncu lacivertliler, St. Patrick's Athletic's ile play-off turunda eşleşti.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyorTürkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyor

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İNGİLTERE:85,732

2- İTALYA:75,356

3- İSPANYA:70.561

4-ALMANYA:67,910

5- FRANSA:55,165

6- HOLLANDA:51,900

7- PORTEKİZ:46,016

8- BELÇİKA:41,200

9- ÇEK CUMHURİYETİ:33.550

10-TÜRKİYE:33,600

11-İSRAİL:28,750

12-NORVEÇ: 27,875

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