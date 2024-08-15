UEFA’da son durum ne? Güncel ülke puanı sıralaması... Fenerbahçe ile Trabzonspor elendi Başakşehir tur atladı!

Bu sezon ülkemizi 5 takım Avrupa'da temsil ediyor. Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor, zorlu randevularda rakiplerini saf dışı bırakmak adına mücadele vermeye başladı. Beşiktaş ve Galatasaray ile gelecek hafta rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Trabbzonspor elendi. Başakşehir ise turladı. İşte son puan durumu ve sıralama....
Fenerbahçe Lille ile berabere kalarak elendi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Lille ile 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kaldı ve elendi. bu sonuçla Kanarya'nın bu organizasyondaki hasreti 16 yıla çıktı.
Trabzonspor Rapid Wien'e iki maçta da yenilerek elendi
Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien'e evinde 1-0 yenildikten sonra Avusturya'da da 2-0 mağlu oldu ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.