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Beşiktaş'a bir PSG'li yıldız daha! Cher Ndour'un ardından o da gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak PSG'den Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katan siyah beyazlılar, Fransız devinden bir yıldız için daha girişimlerine başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 16:08
Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan siyah beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Kartal'a galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista kaydetti. Kartal bu sonucun ardından ilk haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

IMMOBILE SUSKUN KALDI

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının yıldızı Ciro Immobile ilk maçında suskun kaldı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Gol krallığı için yarışacak olan İtalyan yıldız; Batshuayi, Icardi, Dzeko ve Rafa Silva'nın gol attığı hafta siftah yapamadı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Rafa Silva durmak bilmiyor.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Portekizli yıldız, Türkiye'de çıktığı ilk lig maçında da golünü atmayı başardı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

SEMİH'TEN HARİKA ASİST

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor karşısında Rafa Silva'ya yaptığı asistle gündem oldu.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Immobile'nin indirdiği topu Beşiktaş yarı sahasından şık bir voleyle Rafa Silva'ya gönderen Semih, takımına asist katkısı sunmuş oldu.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

PAULISTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Gabriel Paulista, şanssız bir sakatlık geçirdi. Pozisyonun ardından oyuna devam eden ve bir de gol atan tecrübeli stoper, devre arasında yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

GÖZLER YENİDEN TRANSFERDE

Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılarda, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer daha bitmek üzere.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

6 NUMARA OYNUYOR

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı, orta saha oyuncusu oynadığı sürelerin yüzde 70'inde 6 numara görev almış.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Genç yıldız 6 numaradan dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda kıpırdanmaya çalışan, 1.90 boyunda alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi olan, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro bandında yer alıyor.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

SOL BEK İÇİN ADRES AYNI

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer hedeflerinden biri de sol bek bölgesi. Başkan Hasan Arat'ın, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile samimiyeti meyvelerini vermeye başladı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Geçen Ocak ayında Braga'dan Al-Musrati'yi alan siyah beyazlılar şimdi de PSG'den Ndour'u kadrosuna kattı. Kartal'ın PSG'den bir yıldız isme daha imza attıracağı iddia edildi.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Bu bağlamda PSG'den Beşiktaş'a Fransız kulübünden sürpriz bir öneri geldi. Luis Enrique tarafından kadro dışı bırakılan ve genç takımla idmanlara devam eden Bernat, Beşiktaş'a teklif edildi. Siyah beyazlıların da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

BONSERVİS BEDELİ YOK

Geçen sezonu Benfica'da geçiren 31 yaşındaki sol bek için bir kaç hafta öncesine kadar Genoa ve Las Palmas takımlarının devrede olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Valencia'dan Bayern Münih'e oradan da PSG'ye giden İspanyol Milli Takım oyuncusu için Al-Khelaïfi'nin Başkan Hasan Arat'a söz verdiği konuşuluyor.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

Bernat'ı ikna etmeleri durumunda Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

PSG'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki İspanyol sol bek 2023-24 sezonunda Portekiz ekibi Benfica ile toplam 7 maça çıkan Juan Bernat gol ve asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek

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