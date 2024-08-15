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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonumu ve çevremi rahat bırakın

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elendi. Karşılaşmadan sonra konuşan Teknik Direktör Abdullah Avcı, önemli açıklamalarda bulundu. Avcı; "Maçta fırsatlar bulduk ama faydalanamadık. Çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi. Deneyimli teknik adam telefon numarası ve ailesinin de bu süreçten uzak tutulması gerektiğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 21:39 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 22:13
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonumu ve çevremi rahat bırakın

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile 3. Ön Eleme Turu'nda eşleşen Trabzonspor, ilk maçta 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından deplasmanda karşı karşıya geldi.

Abdullah Avcı: Telefonumu ve çevremi rahat bırakın

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Karşılaşmada rakibi karşısında oyuna tutunamayan ve cevap veremeyen Fırtına, 77'de Siedl ve 87'de de Lang'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi; "Rakibimizin üstünlüğü ilk yarıda vardı. Bizden oyun olarak üstünlerdi. Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu.İkinci yarıda ise büyük bir bölümü dengede götürdük. Stratejik olarak bunları planlamıştık. 3 değişiklik yaptık. 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamak, kenarlardan ortalamak ve ikinci topları kapmaktı. Ama özellikle bu seviyede futbol, takım savunmasını beraber yapma, parçaları beraber yapma ve tamamlama oyunu. Süre eridikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bu da bireysel maç kazandırmıyor. Kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 mağlup duruma düştük. Ama oyun disiplinine sadık kaldığın sürece yine sonucu alabilirsin. 2 pozisyonumuz var 1-0'dan sonra. Aslında 2 pozisyonumuz da 1-0'dan sonraydı. Bunu değerlendirsen belki de maça gireceksin. Ama tekrar kopmalar başladı. Kırmızı kart ve 2-0 oldu. Burada dahi oyun planına sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olabilirdi. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var. En iyi şekilde hazırlanacağız."

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

"TELEFONUMU VE ÇEVREMİ RAHAT BIRAKIN"

"Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir takımda çalışıyorum ve burayı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş vaziyette. Sosyal medyaya da verildi. Dün kullandığım ifadeyi tekrarlıyorum: Organize kötülük. İyi değiliz evet. Burada ailem var. Biz bir oyun oynuyoruz. Rica ediyorum. Telefonumu ve çevremi rahat bırakın. Bu nasıl bir duyguysa... Empati yaparak kendinizi benim yerime koyun. Üzüntü duyduğum konu. Ama mücadeleme devam edeceğim."

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

FORVET TRANSFERİ

"Son döneme baktığımızda 3 forvet var. Hepsi aynı tipteki isimler. Yoğun temaslarımız var. Oyunda artık duyguların elbette olacak. Bugün parçalar çok ayrıldı ama kaptan devreye girdi. Cezalandırıyorlar kopanları. Büyük takımda oynamak ve çalışmak kolay değil. Forvet ihtiyacımız var. Umarım yakın zamanda olur. Biz de ihtiyacımızı gideririz"

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

İSTİFA AÇIKLAMASI

"Her düşünceye saygım var. Olumlu şeyler yaşadık. Şu anda inişli çıkışlı. Lig daha yeni başladı. Futbola bakıldığında herkes hedefine hemen yaklaşamıyor. Benzer şeyler ligimizde yaşanıyor. Trabzonspor vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar ama öyle değil"

Abdullah Avcı, Edin Vişça'nın sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde olduğunu söyledi.

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