Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonumu ve çevremi rahat bırakın

Abdullah Avcı

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi; "Rakibimizin üstünlüğü ilk yarıda vardı. Bizden oyun olarak üstünlerdi. Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu.İkinci yarıda ise büyük bir bölümü dengede götürdük. Stratejik olarak bunları planlamıştık. 3 değişiklik yaptık. 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamak, kenarlardan ortalamak ve ikinci topları kapmaktı. Ama özellikle bu seviyede futbol, takım savunmasını beraber yapma, parçaları beraber yapma ve tamamlama oyunu. Süre eridikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bu da bireysel maç kazandırmıyor. Kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 mağlup duruma düştük. Ama oyun disiplinine sadık kaldığın sürece yine sonucu alabilirsin. 2 pozisyonumuz var 1-0'dan sonra. Aslında 2 pozisyonumuz da 1-0'dan sonraydı. Bunu değerlendirsen belki de maça gireceksin. Ama tekrar kopmalar başladı. Kırmızı kart ve 2-0 oldu. Burada dahi oyun planına sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olabilirdi. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var. En iyi şekilde hazırlanacağız."

Abdullah Avcı

"TELEFONUMU VE ÇEVREMİ RAHAT BIRAKIN"

"Dün basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir takımda çalışıyorum ve burayı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş vaziyette. Sosyal medyaya da verildi. Dün kullandığım ifadeyi tekrarlıyorum: Organize kötülük. İyi değiliz evet. Burada ailem var. Biz bir oyun oynuyoruz. Rica ediyorum. Telefonumu ve çevremi rahat bırakın. Bu nasıl bir duyguysa... Empati yaparak kendinizi benim yerime koyun. Üzüntü duyduğum konu. Ama mücadeleme devam edeceğim."