Tek başına bir takım! Uğurcan Çakır Rapid Wien’e direnemedi

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan Trabzonspor'da 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakip Ruzomberok'tu. Slovak ekibini 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen Fırtına, zaman zaman zor anlar yaşamış ancak Uğurcan Çakır'ın perfromansıyla tura tutunmuştu.
Uğurcan Çakır
İki karşılaşmada da adından söz ettiren milli kaleci, Sivasspor karşısında da rakibe gol fırsatı vermeyerek kalitesini ortaya koymuştu. Muhteşem bir sezon başlangıcı yapan Uğurcan, Rapid Wien karşısında da adından söz ettirdi.
Uğurcan Çakır
Trabzon'da oynanan ve 1-0 sona eren karşılaşmada kalesini en iyi şekilde koruyan Uğurcan Çakır'ın formu herkesi umutlandırmıştı. Genelde sezonlara düşük vitesten başlayan deneyimli file bekçisi bu kez tam tersi bir görüntü çizdi.