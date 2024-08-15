SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Tek başına bir takım! Uğurcan Çakır Rapid Wien'e direnemedi

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Rapid Wien eşleşmesindeki maçlardaki performansıyla yine ön plana çıktı. Yıldız kaleci adeta tek başına savaş verirken performansı takımının play-off turuna yükselmeye yetmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 21:07 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 21:19
Tek başına bir takım! Uğurcan Çakır Rapid Wien’e direnemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi maçları ile başlayan Trabzonspor'da 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakip Ruzomberok'tu. Slovak ekibini 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen Fırtına, zaman zaman zor anlar yaşamış ancak Uğurcan Çakır'ın perfromansıyla tura tutunmuştu.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

İki karşılaşmada da adından söz ettiren milli kaleci, Sivasspor karşısında da rakibe gol fırsatı vermeyerek kalitesini ortaya koymuştu. Muhteşem bir sezon başlangıcı yapan Uğurcan, Rapid Wien karşısında da adından söz ettirdi.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

Trabzon'da oynanan ve 1-0 sona eren karşılaşmada kalesini en iyi şekilde koruyan Uğurcan Çakır'ın formu herkesi umutlandırmıştı. Genelde sezonlara düşük vitesten başlayan deneyimli file bekçisi bu kez tam tersi bir görüntü çizdi.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

Avusturya'da rövanşa çıkan Trabzonspor'da takımının tur atlaması adına sahadaki yerini alan 29 yaşındaki eldiven, yine karşılaşmaya damga vurdu. Kurtarışları ve müdahaleleri ile ön plana çıktı. Ancak turu getiremedi.

Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarışlar!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde kritik uyarı: Müsaade etmeyiz!
Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas!
Türk Telekom
Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu | Flaş vize kararı
’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ ’acil durum’ ilan etti
CHP’de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi
Çanakkale, Bolu, Manisa... Orman yangınlarında son durum!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Fırtına Avrupa Ligi’ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien’e 2-0 yenildi
Filistin’in sesi TBMM’den yükseldi! Mahmud Abbas Ya zafer ya şehadet diyerek ilan etti: Gazze ve Kudüs’e gideceğim | Başkan Erdoğan’a teşekkür
İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum
Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak
SON DAKİKA