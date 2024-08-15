La Fiorita zaferleri ile UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına başlayan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nda FC Iberia'nın rakibi olmuştu. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan turuncu lacivertliler, İstanbul'da da 2-0 kazanarak play-off turuna yükseldi. Goller Piatek ve Pelkas'tan geldi. İşte Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve atılan golleri...
Dmitrios Pelkas harika bir frikik golü attı
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.
16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.
45' İlk yarı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Piatek topa dokundu ve skoru 1-0'a getirdi
61. dakikada Pelkas frikikten enfes bir gol attı!
Dmitrios Pelkas
PIATEK PERDEYİ AÇTI PELKAS KLASINI KONUŞTURDU
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede ilk gol Piatek'ten geldi. Polonyalı yıldız, Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta topa dokunarak fileleri havalandırdı. Yunan yıldız kazanılan frikikte ise kalitesini ortaya koyan bir vuruşla ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı.