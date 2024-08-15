SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Konferans Ligi'nde bir zafer daha! Başakşehir FC Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi... İşte atılan goller

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nda FC Iberia'yı Gürcistan'da 1-0 yendikten sonra Fatih Terim Stadyumu'nda Piatek ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Turuncu lacivertliler 22 ve 29 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşmaların ardından rakibini elemesi halinde gruplara yükselecek. İşte Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve atılan golleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 20:33 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:21
Konferans Ligi’nde bir zafer daha! Başakşehir FC Iberia’yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi... İşte atılan goller

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

La Fiorita zaferleri ile UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına başlayan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu'nda FC Iberia'nın rakibi olmuştu. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan turuncu lacivertliler, İstanbul'da da 2-0 kazanarak play-off turuna yükseldi. Goller Piatek ve Pelkas'tan geldi. İşte Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve atılan golleri...

Dmitrios Pelkas harika bir frikik golü attıDmitrios Pelkas harika bir frikik golü attı

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

45' İlk yarı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Piatek topa dokundu ve skoru 1-0'a getirdi

61. dakikada Pelkas frikikten enfes bir gol attı!

Dmitrios PelkasDmitrios Pelkas

PIATEK PERDEYİ AÇTI PELKAS KLASINI KONUŞTURDU

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede ilk gol Piatek'ten geldi. Polonyalı yıldız, Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta topa dokunarak fileleri havalandırdı. Yunan yıldız kazanılan frikikte ise kalitesini ortaya koyan bir vuruşla ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı.

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia ile karşılaştıBaşakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia ile karşılaştı

ST. PATRICK'S TUR ATLADI

Başakşehir'in FC Iberia ile karşılaştığı mücadelenin yanı sıra eşleşmenin diğer ayağında da Sabah ile St. Patrick's Athletic karşı karşıya geldi. İrlanda temsilcisi rakibini evinde olduğu gibi deplasmanda 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırmayı başardı ve Başakşehir'in rakibi oldu. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde kritik uyarı: Müsaade etmeyiz!
Türkiye’den ABD’ye tarihi yanıt: Katil Netanyahu’ya karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas! | TARİHİ KARELER
Türk Telekom
Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihi gelişme diyerek duyurdu: Zapt imzalandı| Flaş vize kararı
’’M çiçeği’’ virüsü Avrupa’ya da sıçradı: İsveç ilk vakayı doğruladı! | DSÖ’den ’acil durum’ BM’den ek bütçe çağrısı
CHP’de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yedi sinyali verdi
Çanakkale, Bolu, Manisa... Orman yangınlarında son durum!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Fırtına Avrupa Ligi’ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien’e 2-0 yenildi
Filistin’in sesi TBMM’den yükseldi! Mahmud Abbas Ya zafer ya şehadet diyerek ilan etti: Gazze ve Kudüs’e gideceğim | Başkan Erdoğan’a teşekkür
İsrail’de Başkan Erdoğan korkusu! ABD’ye Türkiye çağrısı: Kıbrıs’taki İHA üssünü unutmamak gerekiyor
Aydemir Akbaş yoğun bakımda! İbrahim Tatlıses paylaştı: Dualarınızı bekliyorum
Beşiktaş’a bir PSG’li yıldız daha! Cher Ndour’un ardından o da gelecek
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak
SON DAKİKA