Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Iberia ile karşılaştı

ST. PATRICK'S TUR ATLADI

Başakşehir'in FC Iberia ile karşılaştığı mücadelenin yanı sıra eşleşmenin diğer ayağında da Sabah ile St. Patrick's Athletic karşı karşıya geldi. İrlanda temsilcisi rakibini evinde olduğu gibi deplasmanda 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırmayı başardı ve Başakşehir'in rakibi oldu. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.