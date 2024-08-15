Süper Lig’de 3. ve 4. haftaların fikstürü açıklandı!

Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu. Açıklanan programda 3. hafta oynanacak olan Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu. Açıklanan programda 3. hafta oynanacak olan Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.
Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma
Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
Sivasspor Eyüpspor
Bodrumspor - Konyaspor
Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Adana Demirspor
Samsunspor - Rams Başakşehir
Antalyaspor - Hatayspor
Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi
Trabzonspor - Kayserispor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş
30 Ağustos Cuma
Fenerbahçe - Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Konyaspor - Kayserispor
Göztepe - Bodrumspor
1 Eylül Pazar
Rams Başakşehir - Antalyaspor
Eyüpspor - Trabzonspor
Hatayspor - Samsunspor
Beşiktaş - Sivasspor
Haftayı bay geçen takım: Gaziantep FK