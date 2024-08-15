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Süper Lig'de 3. ve 4. haftaların fikstürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maçlarının programlarını açıkladı. İşte oynanacak tüm karşılaşmaların tarihleri...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 16:53 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:06
Süper Lig’de 3. ve 4. haftaların fikstürü açıklandı!

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Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu. Açıklanan programda 3. hafta oynanacak olan Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şöyle:



23 Ağustos Cuma
Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi
Sivasspor Eyüpspor
Bodrumspor - Konyaspor
Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Adana Demirspor
Samsunspor - Rams Başakşehir
Antalyaspor - Hatayspor
Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi
Trabzonspor - Kayserispor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş

30 Ağustos Cuma
Fenerbahçe - Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Konyaspor - Kayserispor
Göztepe - Bodrumspor

1 Eylül Pazar
Rams Başakşehir - Antalyaspor
Eyüpspor - Trabzonspor
Hatayspor - Samsunspor
Beşiktaş - Sivasspor

Haftayı bay geçen takım: Gaziantep FK

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