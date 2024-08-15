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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında sağ bek takviyesi yapan sarı kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i 9 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Henüz forma şansı bulamayan genç oyuncu için Okan Buruk'un şoke eden raporu ortayı çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:58 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:58
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Sarı kırmızılılarda gözler hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçın çevrilmiş durumda.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Cimbom, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden alacağı 3 puanla lige 2'de 2'yle başlamayı hedefliyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Öte yandan sarı kırmızılıların yeni transferi Elias Jelert hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Galatasaray, genç sağ beki 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Sarı kırmızılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir"

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır"

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

"Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Ancak Jelert transfer edildikten çok kısa bir süre sonra flaş bir haber geldi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un, 21 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu öğrenildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Okan Buruk'un bu nedenle Jelert'e forma vermeyi düşünmediği ileri sürüldü.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Okan Buruk'un özel yüklemeler sonrasında Jelert'in durumunu kontrol edeceği ve buna göre aksiyon alacağı belirtildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

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