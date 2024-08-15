Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda gözler hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçın çevrilmiş durumda.
Cimbom, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.
Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden alacağı 3 puanla lige 2'de 2'yle başlamayı hedefliyor.
Öte yandan sarı kırmızılıların yeni transferi Elias Jelert hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, genç sağ beki 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"
"Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir"
"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır"
"Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
Ancak Jelert transfer edildikten çok kısa bir süre sonra flaş bir haber geldi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, 21 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu öğrenildi.
Okan Buruk'un bu nedenle Jelert'e forma vermeyi düşünmediği ileri sürüldü.
Okan Buruk'un özel yüklemeler sonrasında Jelert'in durumunu kontrol edeceği ve buna göre aksiyon alacağı belirtildi.