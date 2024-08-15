Galatasaray’da Okan Buruk’tan Elias Jelert için şok rapor!

"Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.