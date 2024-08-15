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Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Kulübü icraya verdi mi?

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, takımdan ayrılmaları gündemde olan Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra kulübü icraya verdiği iddiasıyla gündemde olan Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:20 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:20
Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması! Kulübü icraya verdi mi?

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Genel Sekreter Eray Yazgan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Yazgan hem takımdan ayrılmaları konusunda ciddi iddiaların yer aldığı Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra sarı kırmızılıları icraya verdiği öne sürülen Mauro Icardi hakkında konuştu.

Eray YazganEray Yazgan

Konyaspor maçı için Konya'ya hareket edecek sarı kırmızılı kafilede yer alan ve havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yazgan'ın açıklamaları şöyle:

Wilfried ZahaWilfried Zaha

"ZAHA İZİNLİ"

"Takımımız hazır, Davinson'un sakatlığından herkes haberdar zaten. Kuvvetli bir oyuncumuz. Umarım en kısa zamanda sakatlığı hızlıca atlatır. Wilfried Zaha'nın bir transfer süreci var. Hocayla da görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Onun dışında tam takımız ve Konya deplasmanına gidiyoruz."

Galatasaray Konyaspor'u geçen sezon evinde 3-0 yenmiştiGalatasaray Konyaspor'u geçen sezon evinde 3-0 yenmişti

DEPLASMAN BİLETİ TEPKİSİ

"1812 TL civarı bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin uzun yıllar önce aldığı karara göre; deplasman tribünü bilet fiyatları, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor. Buna Anadolu takımları bundan sonraki süreçte biraz daha özen gösterirlerse biz çok memnun oluruz."

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

"OYUNCU DA KULÜP DE TATMİN OLMALI"

"Kerem Aktürkoğlu geçen hafta kadrodaydı ve girdikten sonra ne kadar katkı sağladı gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağımız, hem futbolcunun mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceği, onların da tatmin olacağı kulübün de tatmin olacağı bir takım gelişmeler olması lazım ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin"

Mauro IcardiMauro Icardi

ICARDI KULÜBÜ İCRAYA VERDİ Mİ?

"Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka ve çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Ve onların da çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhattabına anımsatmak da var. Bize, '22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var' diye bir anımsatma mesajı geldi. Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk evrakı alıyorlar. 30 Haziran'da biz bunu geçmişiz. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? Geçemeyiz. O bir anımsatma. Nitekim 22 Ağustos'a kadar da bunun ödemesi yapılacak. 23 Ağustos'ta ödememişsek o zaman bir sorun va diyebiliriz ama bugün itibariyle öyle bir problem yok."

Barış Alper Yılmaz ve Bright Osayi-SamuelBarış Alper Yılmaz ve Bright Osayi-Samuel

"BAŞARIYA ULAŞMAK İSTİYORLARSA BİZİ İZLESİNLER"

"Rakip takımın hocasıyla alakalı bir yorum yapacak değilim, Mauro Icardi'nin de direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Bir soru üzerine normal olarak kendi hissiyatını paylaşmıştır. Ama diğer taraftan geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla bir takım çalışmalar başlattılar. Akabinde yine içlerindeki bir takım isimler ciddi algılar üzerinde oynuyorlar. Öyle sanıyorum ki bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar ancak kimsenin unutmaması gereken bir şey var: Başarı emektir ve her zaman da öyle olacaktır. Geçen sezon da öyleydi, bundan sonrası da öyle olacak. Çıkardıkları yangınlara su yerine odun atmayı tercih etmişlerdi geçen sene. Benim onlara tavsiyem bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri. Eğer gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa bence bizi izlesinler. Belki izleyerek bir şeyler öğrenebilirler."

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