Lamine Yamal’a şok! Babası Mounir Nasraoui’yi bıçakladılar

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışma anlarının görüntüsü

BİRDEN FAZLA KEZ BIÇAKLANDI

İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.