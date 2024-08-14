SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de neşter! Tam 12 isim yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi moralleri bozdu. Elinde kalabalık bir kadro olması nedeniyle şikayetçi olan teknik direktör Jose Mourinho, tam 12 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte o liste ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 15:12 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 15:12
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

5 MAÇTA DA GOL BULDU

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

MOURINHO ÇİFT SANTRAFORA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

SEYİRCİLER İÇİN UYARI ANONSU YAPILDI

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

TAM 12 AYRILIK BİRDEN!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Lille maçı sonrası flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrodaki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Bu futbolculardan bazıları yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti.

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

İşte takımdan ayrılması beklenen 12 futbolcu...

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

BECAO

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

SAMET

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

LUAN PERES

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

RADE KRUNIC

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

CRESPO

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

ZAJC

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

KENT

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

EMRE MOR

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

JOAO PEDRO

Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
AK Parti’ye kimler katılacak? 2 milletvekili 13 belediye başkanı! | İşte o isimler
AK Parti’den 23. yaşa özel video! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
Emekliler yılı kapsamında bir hizmet daha: Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz!
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı! Nazi kaskını yurt dışından sipariş etmiş
Beren Su Bolat’ın ölümünde bilirkişi raporu çıktı: ABB’nin korkunç ihmali!
Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...
Konut ilanlarında yeni dönem! 15 Eylül’de devreye giriyor! Bunu yapmayan ilan veremeyecek! Dikkat çeken 3 ay detayı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek
Külliye’de kritik görüşme | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek! Katil İsrail’in zulmünü dünyaya haykıracak
SON DAKİKA