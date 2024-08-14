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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından Avrupa Ligi'nde final hedefine geçti. Transferleri de bu doğrultuda yapmak isteyen Kanarya, Beşiktaş'ın gözde ismine kancayı taktı. İşte A Spor'un duyurduğu gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 12:31 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 12:31
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

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Fenerbahçe, yeni sezona bomba hamlelerle girdi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri'den Maximin'e kadar birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Bu oyuncularla birlikte Kanarya, şampiyonluk hedefliyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Fenerbahçe son olarak Devler Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı deplasmanda oynadı ve 1-0 kaybetti.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Rövanş mücadelesini 1-0 kazanan Kanarya, turu uzatmalara bıraktı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Burada ise Fenerbahçe, 118. dakikada yediği golle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 90+1'de Bafode Diakite kaydetti.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

"SÜPER LİG'E ODAKLANACAĞIZ"

Sakat olan Fred ve Ferdi'nin olmamasının kendilerini etkilediğine dikkat çeken Mourinho, "Bu saatten sonra Süper Lig'e odaklanacağız. Orada aynı heyecanla oynayacağız. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki kreatif oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması zor, iki tanesinin olmaması daha zor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Her şeylerini verdiler. Eğer kelimesinin devamını merak ediyorsanız, sizi Roma - Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. O zaman 'eğer'in devamını anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAYI TERCİH EDERİM"

Mourinho, Şampiyonlar Ligi için yeteri kadar tecrübesi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından etkileyebilir. Ben profesyonelim. Beni değil kulübümüzü, taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var. Avrupa Ligi'nde şansımız var. Kendi seviyemizde takımlarla oynama şansımız var. Çekişme anlamında Avrupa Ligi daha iyi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde odaklandı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Burada şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Kanarya, hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Fenerbahçe, flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Kanarya, Beşiktaş ile adı anılan o yıldızın peşine düştü.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

F.BAHÇE'DEN CHIESA BOMBASI!

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 35 milyon Euro'luk futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Şampiyonlar Ligi'deki Lille maçından sonra kollarını sıvayan Fenerbahçe'nin, Federico Chiesa'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Beşiktaş'ın da istediği futbolcu için sarı-lacivertli ekip, girişimlere başlayacak.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Kanarya ilk olarak 10 milyon Euro ve bonuslar içeren teklif paketini Juventus'a sunmayı düşünüyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

İtalya futbolcu kariyeri boyunca 324 maça çıkıp bu müsabakalarda 77 gol ve 53 asist yaptı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

Geçen sezon ise 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 10 gol 3 asist yaptı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu

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