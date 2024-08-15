Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Ancak; sarı kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında.