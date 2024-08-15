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Galatasaray'da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda başta Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı olmak üzere birçok isme teklif gelmeye devam ediyor. Aslan, yıldız ismin takımdan ayrılması halinde yerini eski Trabzonsporlu isimle dolduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 09:40 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 09:40
Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Yönetim transfer döneminin bitmesine 1 aydan kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Öte yandan sarı kırmızılılarda ani ayrılıkların gerçekleşebileceği öğrenildi.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Galatasaraylı idareciler de olası bu vedalar için önlemini almaya başladı.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Cimbom'un özellikle stoper bölgesinde yaşanabilecek ayrılıklar için planlama yapmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Ve bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

İşte o isim ve transferin detayları...

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler nedeniyle harekete geçti.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu kaydedildi

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Ancak; sarı kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Ağustos 2022'de 9,5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Hollanda ekibine transfer olan 21 yaşındaki stoperin kontratı 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

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