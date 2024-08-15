Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin yerini eski Trabzonsporlu isim dolduracak

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yönetim transfer döneminin bitmesine 1 aydan kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.
Öte yandan sarı kırmızılılarda ani ayrılıkların gerçekleşebileceği öğrenildi.
Galatasaraylı idareciler de olası bu vedalar için önlemini almaya başladı.
Cimbom'un özellikle stoper bölgesinde yaşanabilecek ayrılıklar için planlama yapmaya başladığı öğrenildi.
Ve bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızı için devreye girdiği öğrenildi.
İşte o isim ve transferin detayları...
Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'ya gelen teklifler nedeniyle harekete geçti.
Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncunun satılması durumunda bu mevkiye Ajax'ın genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olduğu kaydedildi
Ancak; sarı kırmızılı kurmayların Trabzonspor ile görüşüp bu sorunu çözebileceği de gelen haberler arasında.
Ağustos 2022'de 9,5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Hollanda ekibine transfer olan 21 yaşındaki stoperin kontratı 2027 yılında sona erecek.