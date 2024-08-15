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Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Zaha'nın yerine eski Beşiktaşlı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak isteyen sarı kırmızılılar, Fildişili yıldızın yerini flaş bir isimle dolduracak. Aslan, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:08 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:08
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

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Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor zaferiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Sarı kırmızılılar lige 3 puanla başlamasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Cimbom'da bu hafta itibariyle transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Yönetim, hem gelecek hem de gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir dönem geçiriyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda ayrılığa en yakın isim Wilfried Zaha.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcunun, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Öte yandan Galatasaray, Zaha'nın ayrılması durumunda kanat için takviye arıyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların hedefindeki ismin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olduğu iddia edildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Damac formasıyla giyen ve 15 gol, 5 asistle sezonun en iyi 11'ine seçilen 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk temasın Cenk Ergün tarafından kurulduğu belirtildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

N'Koudou'nun da Avrupa'ya dönmek istediği, Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışının içinde olmak için transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

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