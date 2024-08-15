Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı

Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor zaferiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor zaferiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar lige 3 puanla başlamasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Cimbom'da bu hafta itibariyle transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Yönetim, hem gelecek hem de gidecek oyuncularla ilgili yoğun bir dönem geçiriyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda ayrılığa en yakın isim Wilfried Zaha.
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcunun, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, Zaha'nın ayrılması durumunda kanat için takviye arıyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların hedefindeki ismin Beşiktaş'ın eski oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou olduğu iddia edildi.
Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Damac formasıyla giyen ve 15 gol, 5 asistle sezonun en iyi 11'ine seçilen 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk temasın Cenk Ergün tarafından kurulduğu belirtildi.
N'Koudou'nun da Avrupa'ya dönmek istediği, Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yarışının içinde olmak için transfere sıcak baktığı ifade edildi.