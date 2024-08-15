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Fırtına Avrupa Ligi'ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien'e 2-0 yenildi... İşte yeni rakibi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'i deplasmanda da yenemedi. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo mavililer rakibine deplasmanda da 2-0 yenildi ve elendi. Fırtına Avrupa yolculuğuna artık Konferans Ligi'nden devam edecek. Play-off turundaki rakibi ise St. Gallen oldu. İşte Rapid Wien - Trabzonspor maçında yaşanan önemli anlar, kritik pozisyonla ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:44 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:49
Fırtına Avrupa Ligi’ne veda etti! Trabzonspor Rapid Wien’e 2-0 yenildi... İşte yeni rakibi

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi macerası Avusturya'da son buldu. Evinde Rapid Wİen'e 1-0 yenilen bordo mavililer Viyana'da da rakibine diş geçiremedi ve 10 kişi kaldığı zorlu maçta bu kez 2-0 mağlup oldu. 77'de Seidl ve 87'de Lang skoru ev sahibi lehine belirleyip temsilcimizi eledi. İşte Rapid Wien - Trabzonspor maçında yaşanan önemli anlar, kritik pozisyonla ve atılan goller...

Trabzonspor Rapid Wien karşısında tur aradıTrabzonspor Rapid Wien karşısında tur aradı

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

28.dakikada Jansson'un uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

34. dakikada Jansson'un pasında kale sahası içinde Schaub'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45' İlk yarı 0-0 sona erdi.

77' Seidl Rapid Wien'i 1-0 öne geçirdi

İZLE | Rapid Wien 1 - 0 Trabzonspor (GOL: Matthias Seidl)

87' Lang skoru 2-0'a taşıdı

GOL | Rapid Wien 2 - 0 Trabzonspor

Edin VişçaEdin Vişça

EDİN VİŞÇA YEDEKTE

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Vişça, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deneyimli kanat oyuncusu uzun süredir birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'dan görev bekledi.

Edin VişçaEdin Vişça

BATAGOV İLK KEZ

Bordo mavili ekibin Ukrayna ekibi Zorya'dan kadrosuan kattığı Arseniy Batagov, ilk defa maç kadrosunda yer aldı. UEFA'ya verilen listeye eklenen Ukraynalı stoper ilk kez kadroya da yazılmış oldu.

Uğurcan ÇakırUğurcan Çakır

UĞURCAN ÇAKIR YİNE GÜNÜNDEYDİ

Geçen sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, bu seneye fırtına gibi başlamıştı. Oynanan 4 karşılaşmada da da adından söz ettiren milli file bekçisi Avusturya'da da yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Karşılaşma boyunca kurtarışları ve müdahaleleriyle ön plana çıkan Uğurcan, mağlubiyete rağmen mücadelenin de en yüksek puanlarından birini aldı.

Pedro Malheiro Pedro Malheiro

MALHEIRO ATILDI

Karşılaşmanın 86'ıncı dakikasında Rapid Wien atağını engellemek üzere rakibini düşüren Pedro Malheiro, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Portekizli futbolcu takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor, St. Gallen ile eşleştiTrabzonspor, St. Gallen ile eşleşti

RAKİP ST. GALLEN

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi St. Gallen oldu. İsviçre temsilcisi, Slask Wroclaw'ı ilk maçta 2-0 yenmişti. Karşılaşmanın son bölümüne dakikasına 3-1 yenik giren yeşil beyazlılar, 90+18'de Geubbels ile penaltıdan 3-2'yi buldu ve tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmalar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

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