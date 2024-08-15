Uğurcan Çakır

UĞURCAN ÇAKIR YİNE GÜNÜNDEYDİ

Geçen sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, bu seneye fırtına gibi başlamıştı. Oynanan 4 karşılaşmada da da adından söz ettiren milli file bekçisi Avusturya'da da yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Karşılaşma boyunca kurtarışları ve müdahaleleriyle ön plana çıkan Uğurcan, mağlubiyete rağmen mücadelenin de en yüksek puanlarından birini aldı.