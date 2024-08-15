Edin Vişça
BATAGOV İLK KEZ
Bordo mavili ekibin Ukrayna ekibi Zorya'dan kadrosuan kattığı Arseniy Batagov, ilk defa maç kadrosunda yer aldı. UEFA'ya verilen listeye eklenen Ukraynalı stoper ilk kez kadroya da yazılmış oldu.
Uğurcan Çakır
UĞURCAN ÇAKIR YİNE GÜNÜNDEYDİ
Geçen sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, bu seneye fırtına gibi başlamıştı. Oynanan 4 karşılaşmada da da adından söz ettiren milli file bekçisi Avusturya'da da yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Karşılaşma boyunca kurtarışları ve müdahaleleriyle ön plana çıkan Uğurcan, mağlubiyete rağmen mücadelenin de en yüksek puanlarından birini aldı.
Pedro Malheiro
MALHEIRO ATILDI
Karşılaşmanın 86'ıncı dakikasında Rapid Wien atağını engellemek üzere rakibini düşüren Pedro Malheiro, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Portekizli futbolcu takımını 10 kişi bıraktı.
Trabzonspor, St. Gallen ile eşleşti
RAKİP ST. GALLEN
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi St. Gallen oldu. İsviçre temsilcisi, Slask Wroclaw'ı ilk maçta 2-0 yenmişti. Karşılaşmanın son bölümüne dakikasına 3-1 yenik giren yeşil beyazlılar, 90+18'de Geubbels ile penaltıdan 3-2'yi buldu ve tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmalar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.