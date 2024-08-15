Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Fenerbahçe'de yolların ayrılmak istendiği o isimle ilgili şok bir haber geldi.

Yönetimin, takımdan göndermek istediği o futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

JOAO PEDRO KRİZİ! Fenerbahçe'de takımdan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan ismin Joao Pedro olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Branco'nun, oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.