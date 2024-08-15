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Fenerbahçe'de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı lacivertliler gözünü Göztepe maçına çevirirken flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre yönetim ve teknik heyet, Fenerbahçeli yıldıza ulaşamıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 12:06
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Öte yandan Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilmek istenen futbolcularla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Sarı lacivertlilerde Mario Branco, kadroda düşünülmeyen futbolcuların transferleri hakkında görüşmeler yapıyordu.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Ancak Kanarya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Fenerbahçe'de yolların ayrılmak istendiği o isimle ilgili şok bir haber geldi.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Yönetimin, takımdan göndermek istediği o futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

JOAO PEDRO KRİZİ!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması istenen ancak kendisine ulaşılamayan ismin Joao Pedro olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Branco'nun, oyuncunun transferi için gerekli görüşmeleri yapmak istediği ancak bir karşılık alamadığı belirtildi.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Joao Pedro iki sezon önce Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Bu transfer yarışını Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

İlk sezonunda Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı beklentileri karşılayamayan Pedro, devamında ise kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline dönüşmüştü.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Brezilya ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giymişti ve sezon öncesi kampında yer almamıştı.

Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor

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