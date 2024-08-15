Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Beşiktaş geçen geçen sezon FC Shkupi'ye kiraladığı Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımına kalıcı transferinin gerçekleştiğini açıkladı.
Beşiktaş geçen geçen sezon FC Shkupi'ye kiraladığı Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımına kalıcı transferinin gerçekleştiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.