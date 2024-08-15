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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Beşiktaş 20 yaşındaki futbolcusu Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya ekiplerinden FC Shkupi'ye transferinin gerçekleştiğini duyurdu. Anlaşma resmi siteden ve tüm hesaplardan duyuruldu.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:10 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:14
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

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Beşiktaş geçen geçen sezon FC Shkupi'ye kiraladığı Besar Gudjufi'nin Kuzey Makedonya takımına kalıcı transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Besar GudjufiBesar Gudjufi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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