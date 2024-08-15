Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar özellikle transferde hareketli saatler geçiriyor.
Takımdaki birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Kartal'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
Sport.es'te yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Siyah beyazlıların, 20 yaşındaki stoper için son birkaç saatte devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
La Liga devinin ise Senegalli oyuncu için 15 milyon Euro istediği ancak bu fiyatta indirime gidebileceği kaydedildi.
Öte yandan Barcelona'nın, Faye'nin satışına izin verse de yapılacak sözleşmeye geri alma maddesi koydurmak istediği ifade edildi.
Mikayil Faye geçen sezon Barcelona 2 takımında toplam 49 maça çıktı.
Faye bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asitle oynadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Faye'nin, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek. (Fotomaç)