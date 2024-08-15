Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Kartal'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Sport.es'te yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah beyazlıların, 20 yaşındaki stoper için son birkaç saatte devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.