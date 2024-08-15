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Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına dev teklif!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istediği doğrultusunda Barcelona'nın genç yıldızını gündemine almıştı. Beşiktaş'ın bu isim için sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 15:26 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 15:26
Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

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Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Siyah beyazlılar özellikle transferde hareketli saatler geçiriyor.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Takımdaki birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Kartal'ın, Barcelona'nın genç yıldızı için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Sport.es'te yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Siyah beyazlıların, 20 yaşındaki stoper için son birkaç saatte devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

La Liga devinin ise Senegalli oyuncu için 15 milyon Euro istediği ancak bu fiyatta indirime gidebileceği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Öte yandan Barcelona'nın, Faye'nin satışına izin verse de yapılacak sözleşmeye geri alma maddesi koydurmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Mikayil Faye geçen sezon Barcelona 2 takımında toplam 49 maça çıktı.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Faye bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asitle oynadı.

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Faye'nin, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek. (Fotomaç)

Beşiktaş’tan Barcelona’nın yıldızına dev teklif!

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