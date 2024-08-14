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Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu bir sol bekle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın da istediği yıldız isme kancayı taktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 15:36 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 16:15
Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Sarı kırmızılılar kısa süre içinde 1 ya da 2 transfer yaparak taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Bu doğrultuda Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Aslan'ın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Aston Villa'dan Digne için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, olumsuz sonuç alması üzerine rotayı Belçika'ya kırdı.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Sabah'ın haberine göre, gündemdeki isim ise Club Brugge'den Maxim de Cuyper...

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Belçika ekibinde geçen sezon 20 gollük skor katkısı sağlayan 23 yaşındaki solak oyuncu, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Maxim De Cuyper'in mali şartlarını araştıran Galatasaray cephesi, çift haneli bonservis beklentisinde olan Club Brugge'den indirime gitmesini bekleyecek.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren De Cuyper, sol bek dışında sağ bek, orta sahanın solu ve sol açıkta görev yapabiliyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

2000 doğumlu joker oyuncuya yeni transfer Jelert gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Öte yandan Club Brugge, geçtiğimiz günlerde Maxim De Cuyper'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıklamıştı.

Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

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