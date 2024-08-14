Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Aslan'ın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi.

Aston Villa'dan Digne için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, olumsuz sonuç alması üzerine rotayı Belçika'ya kırdı.

Sabah'ın haberine göre, gündemdeki isim ise Club Brugge'den Maxim de Cuyper...