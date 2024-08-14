Beşiktaş istedi Galatasaray kapıyor! Flaş sol bek hamlesi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar kısa süre içinde 1 ya da 2 transfer yaparak taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Aslan'ın, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız için devreye girdiği öğrenildi.
Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi.
Aston Villa'dan Digne için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, olumsuz sonuç alması üzerine rotayı Belçika'ya kırdı.
Sabah'ın haberine göre, gündemdeki isim ise Club Brugge'den Maxim de Cuyper...
Belçika ekibinde geçen sezon 20 gollük skor katkısı sağlayan 23 yaşındaki solak oyuncu, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti.
Maxim De Cuyper'in mali şartlarını araştıran Galatasaray cephesi, çift haneli bonservis beklentisinde olan Club Brugge'den indirime gitmesini bekleyecek.
Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren De Cuyper, sol bek dışında sağ bek, orta sahanın solu ve sol açıkta görev yapabiliyor.
2000 doğumlu joker oyuncuya yeni transfer Jelert gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.
Öte yandan Club Brugge, geçtiğimiz günlerde Maxim De Cuyper'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıklamıştı.