Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen ve Lugano'yu İsviçre'de 4-3 yenip İstanbul'da da 2-1 kazanarak 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Fenerbahçe, Lille ile eşleşti.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen ve Lugano'yu İsviçre'de 4-3 yenip İstanbul'da da 2-1 kazanarak 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Fenerbahçe, Lille ile eşleşti.
Kanarya, Fransız temsilcisi ile karşılaştığı ilk müsabakada rakibine 2-1 yenilse de tur umudunu Kadıköy'e taşımayı bildi. Bir golün çok şey değiştirebileceği eşleşmenin rövanşında çetin bi mücadele vardı.
Fenerbahçe, rakip kalede birçok pozisyon buldu. Kaleci Chavaelier'i geçemedi. Direklere takıldı. Gol adına her şeyi yaptı ancak müjde 90+1'de geldi. 1-0 öne geçen Kanarya, maçı uzataya götürmeyi bildi.
Uzatmalarda ise dakikalar 109'u gösterirken Mandi atıldı ve Lille 10 kişi kaldı. Fransızlara karşı işimiz kolaylaştı derken 118'de Oosterwolde'nin eline çarpan top sonrası hakem José María Sánchez Martínez penaltı noktasını gösterdi.
Beyaz noktada topun başına gelen Jonathan David, konuk takım adına skoru beraberliğe getirdi. 1-1'lik eşitlikle birlikte Lille tur atlayan taraf oldu.
Teknik direktör Jose Mourinho bu sonuçla birlikte bir ilk yaşadı.
Portekizli teknik direktör daha oynadığı ön elemelerin tamamında tur atlamıştı. Ancak Lille ile oynanan eşleşmede rakibini geçemeyerek elendi.
İşte dünyaca ünlü antrenörün ön eleme geçmişi
Lille (Y)
Lugano (G)
Trabzonspor (G)
Maccabi Haifa (G)
Lokomotiv Plovdiv (G)
Shkendija (G)