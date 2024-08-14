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Jose Mourinho Fenerbahçe ile kariyerinde ilk kez bunu yaşadı! Lille mağlubiyeti tarihe geçti

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana katılamadığı gruplara bu kez de 3. Ön Eleme Turu'ndan veda etti. Fransa'da 2-1 yenildiği Lille'i Kadıköy'de ağırlayan Kanarya, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyondan elendi. Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho da kariyerinde bir ilk yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 07:31 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 07:31
Jose Mourinho Fenerbahçe ile kariyerinde ilk kez bunu yaşadı! Lille mağlubiyeti tarihe geçti

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen ve Lugano'yu İsviçre'de 4-3 yenip İstanbul'da da 2-1 kazanarak 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Fenerbahçe, Lille ile eşleşti.

Jose Mourinho'ya Lille karşısında büyük destek vardıJose Mourinho'ya Lille karşısında büyük destek vardı

Kanarya, Fransız temsilcisi ile karşılaştığı ilk müsabakada rakibine 2-1 yenilse de tur umudunu Kadıköy'e taşımayı bildi. Bir golün çok şey değiştirebileceği eşleşmenin rövanşında çetin bi mücadele vardı.

Jose Mourinho Lille maçını adeta yaşadı. Her pozisyonda saha kenarındaydıJose Mourinho Lille maçını adeta yaşadı. Her pozisyonda saha kenarındaydı

Fenerbahçe, rakip kalede birçok pozisyon buldu. Kaleci Chavaelier'i geçemedi. Direklere takıldı. Gol adına her şeyi yaptı ancak müjde 90+1'de geldi. 1-0 öne geçen Kanarya, maçı uzataya götürmeyi bildi.

Jose Mourinho Lille'i yenemediJose Mourinho Lille'i yenemedi

Uzatmalarda ise dakikalar 109'u gösterirken Mandi atıldı ve Lille 10 kişi kaldı. Fransızlara karşı işimiz kolaylaştı derken 118'de Oosterwolde'nin eline çarpan top sonrası hakem José María Sánchez Martínez penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini Jose Mourinho da dindiremediFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini Jose Mourinho da dindiremedi

Beyaz noktada topun başına gelen Jonathan David, konuk takım adına skoru beraberliğe getirdi. 1-1'lik eşitlikle birlikte Lille tur atlayan taraf oldu.

Jose Mourinho zaman zaman notlar aldıJose Mourinho zaman zaman notlar aldı

Teknik direktör Jose Mourinho bu sonuçla birlikte bir ilk yaşadı.

Jose Mourinho daha önce çıktığı 5 ön elemede tur atlamayı başardı. Ama Fenerbahçe ile Lille'e elendiJose Mourinho daha önce çıktığı 5 ön elemede tur atlamayı başardı. Ama Fenerbahçe ile Lille'e elendi

Portekizli teknik direktör daha oynadığı ön elemelerin tamamında tur atlamıştı. Ancak Lille ile oynanan eşleşmede rakibini geçemeyerek elendi.

İşte dünyaca ünlü antrenörün ön eleme geçmişi

Lille (Y)
Lugano (G)
Trabzonspor (G)
Maccabi Haifa (G)
Lokomotiv Plovdiv (G)
Shkendija (G)

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