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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen ve Lugano'yu İsviçre'de 4-3 yenip İstanbul'da da 2-1 kazanarak 2. Ön Eleme Turu'nu geçen Fenerbahçe, Lille ile eşleşti.

Jose Mourinho'ya Lille karşısında büyük destek vardı Kanarya, Fransız temsilcisi ile karşılaştığı ilk müsabakada rakibine 2-1 yenilse de tur umudunu Kadıköy'e taşımayı bildi. Bir golün çok şey değiştirebileceği eşleşmenin rövanşında çetin bi mücadele vardı.