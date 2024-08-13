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Krunic'e elveda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvarken, eski gözde için yeniden temaslar başladı. Kanarya'da transferin gidişatına göre Rade Krunic ile de yollar ayrılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:33 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 12:33
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

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Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de, yapılacak son takviyeler için hareketlilik devam ediyor.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Kanarya, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

SAİNT-MAXİMİN SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, futboluyla taraftarları heyecanlandırdı.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

TEKNİK HEYET MEMNUN

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan karşılaşmalarda tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun Lille ve Adana Demirspor maçlarında gösterdiği performansla beğeni topladı.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en büyük eksikliklerinden biri olan 'adam eksilten kanat' profilini tam manasıyla karşılayan Maximin, bu sezon sarı lacivertlilerin en büyük kozlarından biri olacak.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı. Galatasaray'ın daha sonra 18 milyon euroya transfer ettiği Gabirel Sara da bu listede ikinci sıraya yükseldi.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

HEDEF YENİDEN BERGE

Art arda bombaları patlatan Kanarya, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başladı.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

BURNLEY'DEN YANIT BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de uzun pas isabet oranında Rodri'nin ardından en yüksek başarıya sahip olan ve Burnley'nin Championship'e düşmesi sonrası takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yanıt bekliyor.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Teknik direktör Jose Mourinho, Berge'yi orta sahayı güçlendirmek için istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Sander Berge, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

RODRİ İLE BERABER EN İYİSİ

Burnley'nin Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Berge, Premier Lig'de gösterdiği istatistiklerle öne çıktı. Fanatik'in haberine göre Norveçli oyuncu, geçen sezon Manchester City'nin yıldızı Rodri'den sonra uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncu oldu.

Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

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