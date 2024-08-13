Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de, yapılacak son takviyeler için hareketlilik devam ediyor.
Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de, yapılacak son takviyeler için hareketlilik devam ediyor.
Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan Kanarya, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.
SAİNT-MAXİMİN SEVİNDİRDİ
Fenerbahçe'de süratli futbol isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun talebiyle 8 milyon Euro karşılığında kiralanan sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, futboluyla taraftarları heyecanlandırdı.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan karşılaşmalarda tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun Lille ve Adana Demirspor maçlarında gösterdiği performansla beğeni topladı.
EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en büyük eksikliklerinden biri olan 'adam eksilten kanat' profilini tam manasıyla karşılayan Maximin, bu sezon sarı lacivertlilerin en büyük kozlarından biri olacak.
EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı. Galatasaray'ın daha sonra 18 milyon euroya transfer ettiği Gabirel Sara da bu listede ikinci sıraya yükseldi.
ŞİMDİ HEDEF ORTA SAHA!
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de şimdi gündem orta saha...
HEDEF YENİDEN BERGE
Art arda bombaları patlatan Kanarya, Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge'yi kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başladı.
BURNLEY'DEN YANIT BEKLENİYOR
Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de uzun pas isabet oranında Rodri'nin ardından en yüksek başarıya sahip olan ve Burnley'nin Championship'e düşmesi sonrası takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için yanıt bekliyor.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA
Teknik direktör Jose Mourinho, Berge'yi orta sahayı güçlendirmek için istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Sander Berge, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
RODRİ İLE BERABER EN İYİSİ
Burnley'nin Championship'e düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Berge, Premier Lig'de gösterdiği istatistiklerle öne çıktı. Fanatik'in haberine göre Norveçli oyuncu, geçen sezon Manchester City'nin yıldızı Rodri'den sonra uzun pas isabet oranı en yüksek oyuncu oldu.