Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası

TEKNİK HEYET MEMNUN Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile yapılan karşılaşmalarda tedbiren oynatılmayan yıldız futbolcunun Lille ve Adana Demirspor maçlarında gösterdiği performansla beğeni topladı.

EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en büyük eksikliklerinden biri olan 'adam eksilten kanat' profilini tam manasıyla karşılayan Maximin, bu sezon sarı lacivertlilerin en büyük kozlarından biri olacak.

EN-NESYRİ TARİHE GEÇTİ Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

REKOR 24 YIL SONRA KIRILDI Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.