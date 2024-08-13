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Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran kanat operasyonu! Genç yıldız için temaslar başladı

Son 2 sezonda olduğu gibi bu yıl sonunda da adını zirveye yazdırmak ve mayıs ayında şampiyonluk kutlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosuna kattığı isimlere eklemeler yapabilmek adına temaslarını hızlandırdı. Sıradaki gündem ise kanat. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda genç yıldız için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:24 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 18:24
Galatasaray’dan taraftarı heyecanlandıran kanat operasyonu! Genç yıldız için temaslar başladı

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Bugüne kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Michy Batshuayi Galatasaray'ın bu sezonki en sükseli transferlerinden biri olduMichy Batshuayi Galatasaray'ın bu sezonki en sükseli transferlerinden biri oldu

Rakiplerine göre kadrosuna çok daha az takviye yapan ve oturmuş kadrosunu güçlendiren Aslan'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Mauro IcardiMauro Icardi

HATAY'I DEVİREREK BAŞLADI

Süper Lig'de son 2 seneyi şampiyon tamamlayan Aslan, 2024-2025 sezonunun ilk maçında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Hatayspor'u Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 yendiGalatasaray Hatayspor'u Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 yendi

Şampiyonluğun en önemli unsurlarından biri olan RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı eşitlikle sona erdi. Cimbom''un Mauro Icardi ve Hakin Ziyech ile girdiği pozisyonlar akıllarda kalsa da kale çizgisi geçilemedi.

Michy Batshuayi ve Mauro Icardi gol sonrası birlikte sevindiMichy Batshuayi ve Mauro Icardi gol sonrası birlikte sevindi

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Cimbom, 51'inci dakika sona ererken Joelson Fernandes'in golüyle geriye düştü. Akdeniz temsilcisi karşısında skor dezavantajına rağmen oyundan düşmeyen Aslan, pozisyonlar kovaladı. Zaman zaman fırsatlar verse de 80'de kazanılan penaltı ile eşitlik sağlandı. Mauro Icardi topu ağlara gönderdi ve son 10 dakikaya galibiyet golünü bulmak için girildi. 90'da ise sahneye yeni golcü Michy Batshuayi çıktı. Belçikalı yıldız takımına galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi sezona golle başladıMauro Icardi sezona golle başladı

Galatasaray bu galibiyetle hem sezona iyi bir başlangıç yaptı hem de Süper Kupa'da kaybettiği morali geri kazandı. Ayrıca tribünlerin tepkisi de nispeten azaldı.

Galatasaraylı futbolcular Hatayspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadıGalatasaraylı futbolcular Hatayspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı

Okan Buruk ve öğrencileri ligin 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 21 Ağustos'ta ise Young Boys deplasmanına çıkacak.

Gabriel Sara yaşanan ayrılıklar sonrasında Galatasaray'a imza attıGabriel Sara yaşanan ayrılıklar sonrasında Galatasaray'a imza attı

AYRILIKLARDAN BÜYÜK GELİR

Sarı kırmızılı ekipte bu sezon gelenler kadar gidenler de çok konuşuldu.

Emin Bayram 4 milyon euroya Westerlo'ya satıldıEmin Bayram 4 milyon euroya Westerlo'ya satıldı

Takımın genç stoperlerinden Emin Bayram, 4 milyon euro bedelle geçen sezon kiralık oynadığı Westerlo'ya satıldı.

Nicolo ZanioloNicolo Zaniolo

Yine geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. İtalyan futbolcu için Atalanta devreye girdi. Bergamo temsilcisi 6.5 milyon euro bedelle 25 yaşındaki yıldızı kiraladı.

TeteTete

Takımda beklentileri karşılayamayan isimlerden biri de Tete'ydi. Brezilyalı kanat için daha önce gelen teklifler düşük bulunmuştu. Ancak Panathinaikos 7.25 milyon euro bedelle kendisini kadrosuna kattı.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

ZAHA DA YOLCU

Sırada ise yine bir kanat transferi var. Geçen sezon imza atan ancak performansı zaman zaman yeterli gözükse de takıma adapte olmakta sıkıntı yaşayan Zaha ile yollar ayrılacak.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

Fildişili oyuncu için İngiltere'ye döneceği yönünde birçok iddia basında yer aldı. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

GÖZLER KEREM'DE

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da henüz belli değil. Takımdan ayrılma olasılığı yüksek olarak gözüküyor. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın sona yakın olduğu konuşuluyor.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

Galatasaray ayrılıklar sonrasında bir takviye yaparak sol kanat hamlesini gerçekleştirmek istiyor. Barış Alper Yılmaz'ın da bu bölgede oynayabilmesinden dolayı 2 oyuncu yerine tek transfer gerçekleştirilecek.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

Bu transfer süreci Kerem Aktürkoğlu kalsa da gitse de sayı olarak aynı tutulacak. Gündemde ise sürpriz bir isim var.

Jeremy SarmientoJeremy Sarmiento

SARMIENTO HAMLESİ!

Galatasaray'da yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda rotasını yine İngiltere'ye çevirdi. Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento için girişimler başladı.

Jeremy SarmientoJeremy Sarmiento

Ekvador ve İngiltere vatandaşlığı bulunan 22 yaşındaki yıldızn önceliği İspanya ve Almanya olsa da Cimbom, Şampiyonlar Ligi kozu ile kendisini ikna etmeye çalışıyor.

Jeremy SarmientoJeremy Sarmiento

Brighton'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ipswich'e kiraladığı genç oyuncu, İngiliz ekibinde 22 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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