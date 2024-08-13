Bugüne kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bugüne kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Rakiplerine göre kadrosuna çok daha az takviye yapan ve oturmuş kadrosunu güçlendiren Aslan'da hareketli saatler yaşanıyor.
Şampiyonluğun en önemli unsurlarından biri olan RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı eşitlikle sona erdi. Cimbom''un Mauro Icardi ve Hakin Ziyech ile girdiği pozisyonlar akıllarda kalsa da kale çizgisi geçilemedi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Cimbom, 51'inci dakika sona ererken Joelson Fernandes'in golüyle geriye düştü. Akdeniz temsilcisi karşısında skor dezavantajına rağmen oyundan düşmeyen Aslan, pozisyonlar kovaladı. Zaman zaman fırsatlar verse de 80'de kazanılan penaltı ile eşitlik sağlandı. Mauro Icardi topu ağlara gönderdi ve son 10 dakikaya galibiyet golünü bulmak için girildi. 90'da ise sahneye yeni golcü Michy Batshuayi çıktı. Belçikalı yıldız takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray bu galibiyetle hem sezona iyi bir başlangıç yaptı hem de Süper Kupa'da kaybettiği morali geri kazandı. Ayrıca tribünlerin tepkisi de nispeten azaldı.
Okan Buruk ve öğrencileri ligin 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 21 Ağustos'ta ise Young Boys deplasmanına çıkacak.
Takımın genç stoperlerinden Emin Bayram, 4 milyon euro bedelle geçen sezon kiralık oynadığı Westerlo'ya satıldı.
Yine geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. İtalyan futbolcu için Atalanta devreye girdi. Bergamo temsilcisi 6.5 milyon euro bedelle 25 yaşındaki yıldızı kiraladı.
Takımda beklentileri karşılayamayan isimlerden biri de Tete'ydi. Brezilyalı kanat için daha önce gelen teklifler düşük bulunmuştu. Ancak Panathinaikos 7.25 milyon euro bedelle kendisini kadrosuna kattı.
ZAHA DA YOLCU
Sırada ise yine bir kanat transferi var. Geçen sezon imza atan ancak performansı zaman zaman yeterli gözükse de takıma adapte olmakta sıkıntı yaşayan Zaha ile yollar ayrılacak.
GÖZLER KEREM'DE
Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da henüz belli değil. Takımdan ayrılma olasılığı yüksek olarak gözüküyor. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın sona yakın olduğu konuşuluyor.
Galatasaray ayrılıklar sonrasında bir takviye yaparak sol kanat hamlesini gerçekleştirmek istiyor. Barış Alper Yılmaz'ın da bu bölgede oynayabilmesinden dolayı 2 oyuncu yerine tek transfer gerçekleştirilecek.
Bu transfer süreci Kerem Aktürkoğlu kalsa da gitse de sayı olarak aynı tutulacak. Gündemde ise sürpriz bir isim var.
SARMIENTO HAMLESİ!
Galatasaray'da yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda rotasını yine İngiltere'ye çevirdi. Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento için girişimler başladı.
Brighton'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ipswich'e kiraladığı genç oyuncu, İngiliz ekibinde 22 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.