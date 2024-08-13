Galatasaray Hatayspor'u Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 yendi Şampiyonluğun en önemli unsurlarından biri olan RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı eşitlikle sona erdi. Cimbom''un Mauro Icardi ve Hakin Ziyech ile girdiği pozisyonlar akıllarda kalsa da kale çizgisi geçilemedi.

Michy Batshuayi ve Mauro Icardi gol sonrası birlikte sevindi Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Cimbom, 51'inci dakika sona ererken Joelson Fernandes'in golüyle geriye düştü. Akdeniz temsilcisi karşısında skor dezavantajına rağmen oyundan düşmeyen Aslan, pozisyonlar kovaladı. Zaman zaman fırsatlar verse de 80'de kazanılan penaltı ile eşitlik sağlandı. Mauro Icardi topu ağlara gönderdi ve son 10 dakikaya galibiyet golünü bulmak için girildi. 90'da ise sahneye yeni golcü Michy Batshuayi çıktı. Belçikalı yıldız takımına galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi sezona golle başladı Galatasaray bu galibiyetle hem sezona iyi bir başlangıç yaptı hem de Süper Kupa'da kaybettiği morali geri kazandı. Ayrıca tribünlerin tepkisi de nispeten azaldı.

Galatasaraylı futbolcular Hatayspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı Okan Buruk ve öğrencileri ligin 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 21 Ağustos'ta ise Young Boys deplasmanına çıkacak.