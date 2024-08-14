Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.
Fransa'da 1-0 kaybedilen maçın rövanşında 90 dakikayı aynı skorla galip tamamlayan Kanarya, maçı uzatmalara taşıdı. Ancak uzatma dakikalarında penaltıdan yenen gole engel olamayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
DİREKLERİ GEÇEMEDİK
Lille karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe maçta iki kez direklere takıldı. Sarı lacivertliler Osayi Samuel ve Cenk Tosun'un vuruşlarında kaleciyi geçmesine rağmen golü bulamadı.
PENALTI İSYANI
Maçın uzatma dakikalarında Lille'in kazandığı penaltı da olay oldu. İspanyol hakem, Oosterwolde'nin koluna çarpan topa VAR uyarısıyla penaltı verdi.
Teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Neden penaltı olduğunu yalnızca hakemler biliyor" dedi.
"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağımız bir gerçekti. Ancak Avrupa Ligi'nde bunu başarabiliriz." şeklinde konuştu.
FERDİ KADIOĞLU DEPREMİ
Fenerbahçe'de Lille karşılaşması öncesi ilginç gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertliler, takımın stada gelmesinni ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sakat olmasından dolayı maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Takımla beraber soyunma odasında olan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer süreci nedeniyle forma giymek istemediği de iddia edildi.
35 MİLYON EURO
A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euro bonservis bedeliyle yuvadan uçtu. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya vardı.
ALTERNATİFİ BULUNDU
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi.
Hali hazırda orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nda yaşanan gelişmelerin ardından sol bek hedeflerini de belirledi.
Teknik direktör Jose Mourinho, bu doğrultuda eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi.
REGUILON HAMLESİ
Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var. Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor.
Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak.
Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek.