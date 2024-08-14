Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

Fransa'da 1-0 kaybedilen maçın rövanşında 90 dakikayı aynı skorla galip tamamlayan Kanarya, maçı uzatmalara taşıdı. Ancak uzatma dakikalarında penaltıdan yenen gole engel olamayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

DİREKLERİ GEÇEMEDİK

Lille karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe maçta iki kez direklere takıldı. Sarı lacivertliler Osayi Samuel ve Cenk Tosun'un vuruşlarında kaleciyi geçmesine rağmen golü bulamadı.