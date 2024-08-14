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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon euro bedelle yuvadan uçması beklenirken, yerine gelecek isim de bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho, eski öğrencisini istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:05
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Fransa'da 1-0 kaybedilen maçın rövanşında 90 dakikayı aynı skorla galip tamamlayan Kanarya, maçı uzatmalara taşıdı. Ancak uzatma dakikalarında penaltıdan yenen gole engel olamayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

DİREKLERİ GEÇEMEDİK

Lille karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe maçta iki kez direklere takıldı. Sarı lacivertliler Osayi Samuel ve Cenk Tosun'un vuruşlarında kaleciyi geçmesine rağmen golü bulamadı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

PENALTI İSYANI

Maçın uzatma dakikalarında Lille'in kazandığı penaltı da olay oldu. İspanyol hakem, Oosterwolde'nin koluna çarpan topa VAR uyarısıyla penaltı verdi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Teknik direktör Jose Mourinho maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Neden penaltı olduğunu yalnızca hakemler biliyor" dedi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağımız bir gerçekti. Ancak Avrupa Ligi'nde bunu başarabiliriz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

FERDİ KADIOĞLU DEPREMİ

Fenerbahçe'de Lille karşılaşması öncesi ilginç gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertliler, takımın stada gelmesinni ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sakat olmasından dolayı maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Takımla beraber soyunma odasında olan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer süreci nedeniyle forma giymek istemediği de iddia edildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

35 MİLYON EURO

A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euro bonservis bedeliyle yuvadan uçtu. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

ALTERNATİFİ BULUNDU

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Hali hazırda orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nda yaşanan gelişmelerin ardından sol bek hedeflerini de belirledi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Teknik direktör Jose Mourinho, bu doğrultuda eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

REGUILON HAMLESİ

Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var. Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek.

Fenerbahçe’ye dünya yıldızı sol bek! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek

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