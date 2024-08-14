SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Beşiktaş'a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma ve hücum hattına takviye arayışında olan siyah beyazlılarda gündeme iki eski Fenerbahçeli yıldız geldi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 16:31 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 16:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek sezona moralli giren ve ligde Samsunspor'u yenen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Kartal'ın, eski Fenerbahçeli yıldızları gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

SZALAI BOMBASI

Attila Szalai, Fenerbahçe'de geçen 1.5 yıllık başarılı sezonun ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

2023 yaz transfer döneminde sarı lacivertlilere 12 milyon euro kazandırarak Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutan 26 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'ya ısınamadı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Kulübüyle ipleri kopma noktasına gelen Attila Szalai, eski formuna ulaşmak için bir kez daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

ATTILA SZALAI BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Sol stoper pozisyonu için arayışta olan Beşiktaş, Attila Szalai'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Omar Colley'e teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar savunmada oluşan boşluğu Macar savunmacıyla doldurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar düşen Attila Szalai'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Kariyerinin en formda dönemlerini Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla geçiren Szalai'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezona Hoffenheim'da başlayan ve devre arasında Freiburg'a kiralanan Attila Szalai, iki kulüpte toplam 8 maçta 435 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

VEDAT MURİQİ HAMLESİ

Vedat Muriqi, Mallorca ile sürdürdüğü La Liga serüvenine veda etmeye hazırlanıyor. Muriqi, 2.5 sezon formasını giydiği Mallorca'da sağlıklı olduğu süre boyunca takımın en önemli gol silahlarından olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Adı transfer dönemlerinde zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Kosovalı yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

İspanyol basını; santrfor rotasyonunu güçlü tutmak isteyen siyah beyazlıların ibreyi Vedat Muriqi'ye çevirdiğini aktardı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Beşiktaş'ın iki yıllık sözleşme önerdiği Kosovalı forvetin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için satın alma seçeneği olmazsa kiralamaya yönelebileceği de aktarıldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de değiştirmeyi başardık
Başkan Erdoğan’dan ’kapsamlı değişim’ mesajı! Yorulan kenara çekilsin deyip uyardı: Rehavete kapılanın gözünün yaşına bakılmayacak
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
AK Parti’den 23. yaşa özel video! Devrimlerle dolu geçmiş asırlık projeler! Eğitim, sağlık, teknoloji, milli savunma, enerji, ekonomi...
Fenerbahçe’nin eski yıldızları Beşiktaş’a geliyor!
Dünyada maymun çiçeği alarmı... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Söz konusu değil!
MEB 81 ile gönderdi! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli o sınıflara uygulanacak! Okul kayıt parası almak yasak!
Brezilya’daki kazada korkunç detay! Tümörün çaresini arıyorlardı: 8 doktor aynı uçakta öldü! Kaza mı sabotaj mı?
Fenerbahçe’de neşter! Tam 12 isim yolcu
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek
İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video…
Başkan Erdoğan’dan 23. yaş törenlerinde ABD’ye mesaj: Netanyahu’nun ne kadar ABD’de konuşma hakkı varsa Mahmud Abbas’ın da TBMM’de konuşma hakkı var
Emekliler yılı kapsamında bir hizmet daha: Halk plajlarında şezlong ve şemsiyeler ücretsiz!
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Hüseyin Yücel resmen duyurmuştu
Batı basınından açık operasyon! Sokak hayvanları yasası bahane: Başkan Erdoğan’ı hedef alıp boykot çağrısı yaptılar
SON DAKİKA