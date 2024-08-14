Beşiktaş’ta Aboubakar’da maaş krizi!

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında ve Samsunspor deplasmanında Aboubakar'a şans vermedi. Kadroda düşünülmediği Kamerunlu golcü oyuncuya iletildi.
ALACAKLARINI İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.
İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.