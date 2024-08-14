Beşiktaş’ta Aboubakar’da maaş krizi!

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmıştı.



ALACAKLARINI İSTİYOR



Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.



İSTATİSTİKLERİ



Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.