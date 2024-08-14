SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Aboubakar'da maaş krizi!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, yıllık alacağı olan 3 milyon 100 bin euro'nun verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 09:10 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:10
Beşiktaş’ta Aboubakar’da maaş krizi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü isim Vincent Aboubakar krizi devam ediyor.

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında ve Samsunspor deplasmanında Aboubakar'a şans vermedi. Kadroda düşünülmediği Kamerunlu golcü oyuncuya iletildi.

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmıştı.Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmıştı.

ALACAKLARINI İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.

İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.

Barcelonanın yıldızı Beşiktaşa! van Bronckhorst özel olarak istediBarcelonanın yıldızı Beşiktaşa! van Bronckhorst özel olarak istedi
Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a! van Bronckhorst özel olarak istedi

SON DAKİKA