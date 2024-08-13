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Lille'den Fenerbahçe'yi şoke eden gönderme! Mauro Icardi detayı taraftarı kızdırdı

Şmapiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lille, İstanbul'dan manzaraların yer aldığı bir video paylaştı. Görüntülerde Boğaz manzarası, Galata Kulesi ve daha birçok yer paylaşıldı. Ancak arka plana eklenen müzik Fenerbahçelileri kızdırdı. Şarkı olarak Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım parçası tercih edildi. Bu video sonrasında sarı lacivertli taraftarlar, Fransız devine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:36 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 17:36
Lille’den Fenerbahçe’yi şoke eden gönderme! Mauro Icardi detayı taraftarı kızdırdı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1'in ardından evinde oynayacağı maçta rakibini en az 2 farklı yenerek 90 dakika içinde tur biletini almak ve adını play-offlara yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe, Lille'i evinde yenerek tur bileti almak istiyorFenerbahçe, Lille'i evinde yenerek tur bileti almak istiyor

Hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye başlayan Jose Mourinho ve öğrencilerini zor bir mücadele bekliyor. Ancak taraftarının desteği ile birlikte Kanarya turu geçeceğinden oldukça emin.

Lille bu fotoğrafı 'Fırtına öncesi sessizlik' notu ile paylaştıLille bu fotoğrafı 'Fırtına öncesi sessizlik' notu ile paylaştı

Karşılaşma öncesinde Lille cephesinden paylaşımlar gelmeye başladı. "Fırtına öncesi sessizlik" notu ile paylaşılan görüntüler sonrasında flaş bir video daha yayınlandı.

Maruo Icardi, Aşkın Olayım şarkısıyla gönüllere taht kurduMaruo Icardi, Aşkın Olayım şarkısıyla gönüllere taht kurdu

Maça saatler kala Lille'in hesabından Mauro Icardi'nin gol sevinçlerinde çalınan ve Arjantinli golcü ile özdeşleşen Aşkın Olayım parçasıyla yeni gönderi paylaşıldı. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mauro Icardi'nin her golü sonrası binlerce taraftar Aşkın Olayım şarkısını söylüyorMauro Icardi'nin her golü sonrası binlerce taraftar Aşkın Olayım şarkısını söylüyor

Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.

İşte Lille'in paylaştığı video

Lille, Fenerbahçe maçı öncesi "Aşkın Olayım" şarkısıyla paylaşım yaptı!

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