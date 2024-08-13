Lille’den Fenerbahçe’yi şoke eden gönderme! Mauro Icardi detayı taraftarı kızdırdı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1'in ardından evinde oynayacağı maçta rakibini en az 2 farklı yenerek 90 dakika içinde tur biletini almak ve adını play-offlara yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe, Lille'i evinde yenerek tur bileti almak istiyor Hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye başlayan Jose Mourinho ve öğrencilerini zor bir mücadele bekliyor. Ancak taraftarının desteği ile birlikte Kanarya turu geçeceğinden oldukça emin.