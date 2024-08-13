Lille’den Fenerbahçe’yi şoke eden gönderme! Mauro Icardi detayı taraftarı kızdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1'in ardından evinde oynayacağı maçta rakibini en az 2 farklı yenerek 90 dakika içinde tur biletini almak ve adını play-offlara yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşacak. Temsilcimiz 2-1'in ardından evinde oynayacağı maçta rakibini en az 2 farklı yenerek 90 dakika içinde tur biletini almak ve adını play-offlara yazdırmak istiyor.
Hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye başlayan Jose Mourinho ve öğrencilerini zor bir mücadele bekliyor. Ancak taraftarının desteği ile birlikte Kanarya turu geçeceğinden oldukça emin.
Karşılaşma öncesinde Lille cephesinden paylaşımlar gelmeye başladı. "Fırtına öncesi sessizlik" notu ile paylaşılan görüntüler sonrasında flaş bir video daha yayınlandı.
Maça saatler kala Lille'in hesabından Mauro Icardi'nin gol sevinçlerinde çalınan ve Arjantinli golcü ile özdeşleşen Aşkın Olayım parçasıyla yeni gönderi paylaşıldı. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.
İşte Lille'in paylaştığı video