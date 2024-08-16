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Konyaspor-Galatasaray maç özeti! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, zorlu geçen mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak puanını 6'ya çıkardı. Tümosan Konyaspor ise bu yenilgiyle 3 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:15 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 12:41
Konyaspor-Galatasaray maç özeti! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray'a üç puanı getiren goller, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Tümosan Konyaspor'un tek golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı orta, Mertens tarafından kaleye şutlandı, ancak kaleci Slowik topu kornere çeldi. 40. dakikada Aleksic, ceza sahası içinde buluştuğu topla üstten auta vurarak önemli bir fırsatı harcadı.

41. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasla Icardi, ceza sahası içerisinde yerden bir pas verdi ve Kerem Aktürkoğlu bu pası gole çevirdi. 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan pasında Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-1 sona erdi. İkinci yarının başlarında, 54. dakikada Tümosan Konyaspor'un köşe vuruşundan gelen tehlikeli atağı, Adil Demirbağ'ın dokunamamasıyla sonuçsuz kaldı.

59. dakikada ise Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın sonlarına doğru, 79. dakikada Icardi'nin golü VAR incelemesi sonucu iptal edildi, ve maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

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