Konyaspor-Galatasaray maç özeti! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray'a üç puanı getiren goller, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Tümosan Konyaspor'un tek golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Maçın Öne Çıkan Anları Maçın 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı orta, Mertens tarafından kaleye şutlandı, ancak kaleci Slowik topu kornere çeldi. 40. dakikada Aleksic, ceza sahası içinde buluştuğu topla üstten auta vurarak önemli bir fırsatı harcadı.