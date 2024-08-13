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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille karşılaşması öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını duyurarak; "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:49 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 18:56
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu şoku! Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

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Lille ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin kadrosundan çıkarıldı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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