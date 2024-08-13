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Fenerbahçe - Lille | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lille'i ağırlıyor. İlk karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı lacivertli ekip evinde kazanarak play-off turuna yükselmek istiyor. Birbirindne önemli futbolcuların bulunduğu kadrosunu Jose Mourinho'ya emanet eden Kanarya, tribünde binler, ekran başında ise milyonlar destekliyor. Zorlu randevu öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Lille maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:46 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 18:51
Fenerbahçe - Lille | İlk 11’ler belli oldu

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Yeni sezonda birbirinden iddialı transferler yaparak iddialı bir girişle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetle elemişti. Kanarya'nın 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lille olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri İrfan Can Kahveci'nin golü ile eşitliği yakaladığı Fransa deplasmanından son anlada yediği golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi sıra rövanşa geldi. Kadıköy'de binlerce taraftarın desteği ile rakibini ağırlayan Fener, kritik randevuda tur biletini kapmak istiyor. Fenerbahçe - Lille maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Lille maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizFenerbahçe - Lille maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David

Jose Maria Sanchez MartinezJose Maria Sanchez Martinez

DÜDÜK SANCHEZ'DE

Temsilcimizin Lille ile karşılaştığı kritik randevuyu İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapıyor. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstleniyor.

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PRAG DAHA YAKIN

Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde rakibi Slavia Prag ile Royale Union Saint-Gilloise arasındaki eşleşmenin galibi olacak. İlk randevuyu Çekya'da 3-1 kazanan başkent temsilcisi, tura daha yakın gözüküyor.

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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Geçen hafta Fransa'da rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, evinde tur atlaması için en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farkla yendiği takdirde ise eşleşme uzatmaya gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Framsız temsilcisi play-off turuna yükselecek.

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TARİH TEKERRÜR ETMESİN

Fenerbahçe daha önce 2010-2011 sezonunda Lille ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Christoph Daum yönetimindeki sarı lacivertliler, rakibine bu sezonki gibi Fransa'da 2-1 yenilmiş ve Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak elenmişti. Bu kez Şampiyonlar Ligi'nde play-offa yükselme mücadelesi veren Kanarya'nın tek hedefi adını üst tura yazdırabilmek.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin


Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği kadroda şu isimler yer alıyor;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

Mert MüldürMert Müldür

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMELERİNDE 38. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 38. maçını oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

FENER'İN KALESİ KADIKÖY

Fenerbahçe, seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakiplerine üstünlük kurdu. Zor müsabakaların oynandığı elemelerde rakiplerini 18 kez konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçların sadece 4'ünü kaybetti. Bahsi geçen mücadelelerde 8 kez galip gelen Fenerbahçe, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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GALİBİYETİ DAHA FAZLA

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 135 maçta 71 galibiyetin yanı sıra 28 beraberlik ve 36 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 199 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 128 gole engel olamadı.

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