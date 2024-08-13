Geçen hafta Fransa'da rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, evinde tur atlaması için en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farkla yendiği takdirde ise eşleşme uzatmaya gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Framsız temsilcisi play-off turuna yükselecek.

İrfan Can Kahveci bu akşam da Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri olacak

TARİH TEKERRÜR ETMESİN

Fenerbahçe daha önce 2010-2011 sezonunda Lille ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Christoph Daum yönetimindeki sarı lacivertliler, rakibine bu sezonki gibi Fransa'da 2-1 yenilmiş ve Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak elenmişti. Bu kez Şampiyonlar Ligi'nde play-offa yükselme mücadelesi veren Kanarya'nın tek hedefi adını üst tura yazdırabilmek.