Slavia Prag, Union SG'yi ilk maçta 3-1 yenmişti
PRAG DAHA YAKIN
Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde rakibi Slavia Prag ile Royale Union Saint-Gilloise arasındaki eşleşmenin galibi olacak. İlk randevuyu Çekya'da 3-1 kazanan başkent temsilcisi, tura daha yakın gözüküyor.
Fenerbahçe'nin en az 2 farka ihtiyacı var
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Geçen hafta Fransa'da rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin, evinde tur atlaması için en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farkla yendiği takdirde ise eşleşme uzatmaya gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Framsız temsilcisi play-off turuna yükselecek.
İrfan Can Kahveci bu akşam da Fenerbahçe'nin en önemli gol silahlarından biri olacak
TARİH TEKERRÜR ETMESİN
Fenerbahçe daha önce 2010-2011 sezonunda Lille ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Christoph Daum yönetimindeki sarı lacivertliler, rakibine bu sezonki gibi Fransa'da 2-1 yenilmiş ve Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak elenmişti. Bu kez Şampiyonlar Ligi'nde play-offa yükselme mücadelesi veren Kanarya'nın tek hedefi adını üst tura yazdırabilmek.
Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği kadroda şu isimler yer alıyor;
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.
Mert Müldür
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMELERİNDE 38. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 38. maçını oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.